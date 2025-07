Java: Canonical rende disponibili le proprie build di OpenJDK

Canonical ha reso disponibili le proprie build ufficiali di OpenJDK con l'obbiettivo di rafforzare il supporto al linguaggio Java con un'offerta pensata per gli ambienti enterprise. L'iniziativa risponde anche ad esigenze di stabilità, sicurezza a lungo termine e ottimizzazione delle performance. Tutti aspetti fondamentali per i carichi di lavoro generati tramite applicazioni Java in settori come la finanza, la sanità e la pubblica amministrazione.

12 anni di supporto per le LTS di OpenJDK e Java

Attraverso Ubuntu Pro, Canonical garantisce aggiornamenti di sicurezza per tutte le versioni LTS di OpenJDK per almeno 12 anni. Java 8, che rappresenta ancora il 33% delle installazioni attualmente in fase di produzione, riceverà supporto fino al 2034. Un periodo ben più lungo rispetto a quello garantito dalle offerte di competitor come Red Hat e Azul.

Le build di OpenJDK fornite da Canonical sono allineate con i cicli di rilascio di Ubuntu. Le versioni LTS di Java vengono incluse nei rilasci LTS successivi della distribuzione Linux, mentre le release intermedie del sistema includono le versioni non-LTS del JDK in modo da agevolare i test di nuove feature e API.

Per le architetture AMD64, ARM64, s390x, RISC-V e ppc64el, Canonical garantisce la verifica di conformità tramite il TCK (Technology Compatibility Kit) e test automatizzati con Eclipse AQAvit all'interno del progetto Adoptium (successore di AdoptOpenJDK). Questo approccio assicura runtime coerenti e semplifica le procedure di compliance, inclusa la disponibilità di build OpenJDK 11 FIPS-ready.

Chiseled OpenJRE per i container

Per quanto riguarda i container, Canonical introduce i Chiseled OpenJRE. Dei runtime minimali per Java ottimizzati per CI/CD e sicurezza, con un'impronta fino al 56% più leggera mantenendo performance equivalenti rispetto ad alternative come il runtime Eclipse Temurin. I container sono disponibili su Docker Hub e Amazon ECR con supporto esteso tramite Ubuntu Pro.

Canonical ha poi pacchettizzato e reso disponibili via Snap e .deb sia GraalVM, per la compilazione AOT e la riduzione della latenza, che CRaC (Coordinated Restore at Checkpoint), che consente di ridurre i tempi di startup delle JVM in ambienti cloud e serverless. Entrambi i tool saranno mantenuti con security patch a lungo termine in Ubuntu 26.04 LTS o versione successiva.