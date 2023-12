Spotify testa funzionalità delle playlist AI basate su prompt

Poche settimane fa, alcuni rumor riportavano che Spotify stava sviluppando una nuova funzionalità che avrebbe consentito agli utenti di creare playlist utilizzando l’intelligenza artificiale. Tale funzionalità sembra essere adesso in fase di test, come confermato dalla stessa azienda ai colleghi di TechCrunch (senza rilasciare ulteriori dettagli sul suo funzionamento). Le playlist AI di Spotify sono state mostrate in un video TikTok, pubblicato dall'utente @robdad_, con il messaggio “Ho appena scoperto casualmente il ChatGPT di Spotify?”. Secondo gli screenshot condivisi dall’utente, è possibile accedere alla funzione delle playlist AI dalla scheda "La tua libreria" nell'app di Spotify toccando il pulsante più (+) in alto a destra sullo schermo. Nel menu a tendina che si aprirà, la funzione playlist AI è visibile subito sotto le opzioni "Playlist" e "Blend" (già esistenti). Infine, la descrizione della nuova funzione riporta la frase: “Trasforma le tue idee in playlist utilizzando l'intelligenza artificiale”.

Spotify: come funzionano le nuove playlist AI sull’app

La funzione delle playlist AI di Spotify sembra essere molto semplice. Come mostra @robdad_ nel suo video, dopo aver selezionato l'opzione, agli utenti viene presentata una schermata in cui è possibile digitare il messaggio in una casella in stile chatbot AI. In alternativa, questi possono scegliere una delle opzioni dall’elenco di suggerimenti proposto dall’app. Tra questi vi sono ad esempio “concentrarsi sul lavoro con l’elettronica strumentale”, “riempire il silenzio con musica da bar in sottofondo”, “darsi la carica con canzoni divertenti, allegre e positive” ed “esplorare un genere di nicchia come Witch House”. Dopo aver effettuato la scelta, il chatbot elaborerà la richiesta e mostrerà la playlist generata. Naturalmente è anche possibile rimuovere i brani dalla playlist AI, selezionandoli e facendo scorrere il dito verso sinistra.

Attualmente questa funzione sembra essere disponibile per un gruppo ristretto di tester e in inglese. Inoltre, l’azienda non si è sbilanciata su un prossimo rilascio. Se i feedback dovessero essere positivi, è comunque probabile che le playlist AI Spotify vengano annunciate in via ufficiale nel corso del 2024.