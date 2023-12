Google lancia tool per sviluppo di app e chatbot basati su Gemini

La settimana scorsa, Google aveva annunciato i nuovi modelli Gemini e la loro integrazione nella sua esperienza di chatbot Bard. L’azienda di Mountain View ha ora deciso di lanciare una serie di servizi basati su Gemini, ma dedicati agli sviluppatori. Uno di questi servizi è AI Studio (precedentemente noto come MakerSuite). AI Studio è una nuova piattaforma basata sul web che offre agli sviluppatori un facile accesso ai modelli linguistici di grandi dimensioni Gemini AI. Il servizio consente agli sviluppatori di sviluppare e distribuire rapidamente chatbot, app e altri software basati sulle capacità di generazione del linguaggio naturale di Gemini, a partire da Gemini Pro (la versione dell’LLM di medie dimensioni). Dal prossimo anno dovrebbe essere anche disponibile Gemini Ultra.

AI Studio: quote gratuite per i modelli, ma accessibili ai revisori Google

Google AI Studio fornisce quote di utilizzo gratuite, librerie di codici e strumenti per iniziare a creare con Gemini Pro. Le generose quote (fino a 60 richieste al minuto) consentono agli sviluppatori di iterare liberamente le idee e pubblicare applicazioni sfruttando l’intelligenza artificiale di Google. Tuttavia, come riportato sul blog dell’azienda: “quando si utilizza la quota gratuita, l'input e l'output della tua API e di Google AI Studio potrebbero essere accessibili a revisori qualificati”. La società afferma comunque che questi dati vengono resi anonimi dall’account Google dell’utente e dalla chiave API. Inoltre, ciò dovrebbe servire anche a migliorare la qualità del prodotto. AI Studio presenta delle novità rispetto a MakerSuite. Tra le altre cose, il servizio supporterà sia per Gemini Pro che sia il modello Gemini Pro Vision, consentendo agli sviluppatori di lavorare sia con testo che con immagini (anche se non per creare immagini).

Nell'interfaccia web di AI Studio, gli sviluppatori possono scegliere i propri modelli e inserire esempi per fornire istruzioni su tono e stile. È inoltre possibile ottimizzare le impostazioni di sicurezza del modello. Google ricorda inoltre l'integrazione di AI Studio con la piattaforma di sviluppo AI Vertex, che rende AI Studio una sorta di banco di prova per coloro che sono interessati a esplorare l'ecosistema di intelligenza artificiale generativa di Google, senza però investire nel suo servizio aziendale più ampio. Per quanto riguarda i prezzi, Gli sviluppatori di Vertex AI possono provare gli stessi modelli, con gli stessi limiti di velocità, senza alcun costo fino alla disponibilità generale all'inizio del prossimo anno. Dal 2024 verrà applicato un addebito per 1.000 caratteri o per immagine su Google AI Studio e Vertex AI.