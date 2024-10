Spotify lancia copertina personalizzata per le playlist

Spotify ha appena lanciato una nuova funzionalità per gli abbonati Free e Premium che consente di creare la propria copertina per le playlist salvate. Tale funzionalità, in versione beta, è disponibile tramite l'app mobile e può essere utilizzata dal menu delle opzioni quando si visualizza una playlist salvata. Una volta aperto il menu, è possibile iniziare con una pagina bianca o da una foto originale. Spotify fornisce poi una selezione di elementi e personalizzazioni per creare un'immagine che definisce la playlist. Questa è visibile a tutti gli utenti con cui la playlist è stata condivisa (o che possono visualizzarla pubblicamente). Spotify fornisce diversi elementi per la personalizzazione delle playlist. Questi includono: stili di testo, colori ed effetti, colori di sfondo e gradienti, mascheratura delle immagini ed effetti visivi, adesivi esclusivi di artisti come Jun Ioneda, Sam Lyon, James Marshall e Shivani Parasnis.

Spotify: come creare più copertine personalizzate per una playlist

Ogni playlist può avere solo una copertina personalizzata alla volta. Quando gli utenti ne creano una nuova, quest’ultima si sostituirà a quella precedente salvata. Agli utenti che desiderano avere più copertine per una playlist, si dovrebbe fare una copia della playlist e quindi creare la copertina per la nuova copia separatamente. Nell'annuncio, Spotify presenta anche alcune opere d'arte personalizzate create con questo nuovo strumento da artisti musicali, creatori visivi e artisti per mostrare come può essere utilizzato per aggiungere un tocco di personalità alle tue playlist.

Questa nuova funzionalità è simile a quella introdotta da Apple Music, che ha aggiunto la possibilità di impostare un'immagine personalizzata in iOS 17.1. Anche in questo caso è possibile scegliere la copertina da una selezione di immagini predefinite o dalla propria libreria di foto. Lo strumento di Spotify offre agli utenti molta più flessibilità. Tuttavia, bisognerà caricare un'immagine come base e usare poi gli strumenti di personalizzazione per renderla unica.