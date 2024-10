Apple Music: gli artisti potranno creare le playlist delle loro scalette

Apple Music ha lanciato una nuova funzionalità che consente agli artisti di creare playlist basate sui setlist dei loro concerti più recenti. Chiamata "Set List", questa novità permette ai musicisti di coinvolgere i propri fan in modo più diretto, trasformando le scalette di singoli spettacoli, residenze o interi tour in playlist facilmente condivisibili. Queste raccolte musicali possono essere visualizzate non solo sulle pagine degli artisti su Apple Music, ma anche nelle sezioni dedicate ai concerti su Shazam e sui social media.

Il processo per gli artisti è semplice e intuitivo: devono innanzitutto caricare un’immagine del proprio profilo per creare la copertina della playlist. Successivamente, possono selezionare i brani da includere cercandoli su Apple Music o incollando direttamente i relativi link.

Inoltre, hanno la possibilità di programmare la data di pubblicazione, consentendo di scegliere il momento ideale per far ascoltare ai fan la playlist. In questo modo, possono offrire una sorta di anticipazione delle loro esibizioni dal vivo. Gli artisti possono anche modificare l’ordine delle tracce per rispecchiare esattamente la sequenza delle loro performance dal vivo.

Set List è una nuova funzione supportata da Bandsintown

La nuova funzionalità Set List è supportata dalla piattaforma Bandsintown, un servizio di scoperta musicale che avvisa gli utenti sui concerti e sui tour degli artisti nella loro area geografica. Per sfruttare appieno questa funzione, gli artisti devono collegare i loro profili Apple Music con Bandsintown, così da migliorare la visibilità dei propri eventi e favorire una maggiore connessione con il pubblico.

Negli ultimi tempi, l’interesse dei fan per strumenti di creazione di playlist innovativi è aumentato. App come LineupSupply e Instafest hanno già esplorato l'idea di creare playlist a partire da poster di concerti o festival, utilizzando anche tecnologie di intelligenza artificiale.

Apple Music, con l’introduzione di Set List, si inserisce in questa tendenza, offrendo agli utenti una nuova modalità per scoprire musica legata ai concerti. Questo strumento rappresenta un'evoluzione della sezione Set Lists di Apple Music, introdotta l'anno scorso, che mira a far conoscere ai fan eventi e concerti futuri legati agli artisti che seguono.