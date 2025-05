Spotify: in beta un "DJ AI" a cui chiedere dei riprodurre brani o dei generi

La musica personalizzata raggiunge un nuovo livello grazie a Spotify, che introduce una nuova funzionalità per i suoi abbonati Premium in oltre 60 mercati globali. Ora, attraverso il suo innovativo DJ AI, gli utenti possono interagire vocalmente con la piattaforma per richiedere specifici generi, artisti o brani, rendendo l’esperienza d’ascolto ancora più dinamica e adattabile.

Questa evoluzione tecnologica consente agli ascoltatori di modellare i propri mix musicali in tempo reale, trasformando il modo in cui si fruisce della musica. Dopo un anno di successi che ha visto un aumento significativo dell'engagement degli utenti, Spotify dimostra di essere all'avanguardia nell'integrazione dell'intelligenza artificiale con l'esperienza musicale.

Richieste simultanee

Uno degli aspetti più affascinanti della nuova funzione è la capacità di combinare diverse richieste musicali simultaneamente. Ad esempio, è possibile chiedere brani indie mai ascoltati prima o selezionare musica adatta per un allenamento. Questa flessibilità è resa possibile dall'integrazione tra algoritmi di intelligenza artificiale e le competenze degli esperti musicali della piattaforma, creando un perfetto equilibrio tra scoperta e familiarità.

Una funziona intuitiva

L’esperienza è ulteriormente arricchita dalla voce di Xavier Jernigan, conosciuto come "X", che presta il suo tono amichevole e cordiale al DJ virtuale, offrendo un’interazione che si avvicina a una conversazione umana. Questa scelta non solo rende l’interfaccia più accattivante, ma rafforza anche il legame emotivo tra l’utente e il servizio.

Utilizzare questa funzione è estremamente intuitivo. Gli utenti devono semplicemente cercare "DJ" nell'app, avviare un mix iniziale e tenere premuto il pulsante dedicato nell'angolo inferiore destro per formulare la propria richiesta vocale. Per cambiare completamente atmosfera senza specificare preferenze, è sufficiente toccare il pulsante per passare alla sezione successiva, rendendo il processo fluido e accessibile.

Attualmente in fase beta

Va notato che, attualmente in fase beta, questa funzionalità è limitata ai contenuti musicali e non supporta richieste relative a podcast o audiolibri. Tuttavia, Spotify non nasconde il suo entusiasmo per le potenziali espansioni future, aprendo la strada a ulteriori innovazioni tecnologiche.