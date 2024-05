Spotify: i rimborsi per il Car Thing non soddisfano gli utenti

Spotify ha deciso di rimborsare completamente gli utenti per il dispositivo Car Thing dopo le numerose polemiche suscitate dalla sua dismissione. Car Thing, lanciato nel febbraio 2022 come dispositivo di streaming per auto, è stato rapidamente interrotto a maggio 2024. La decisione di Spotify di cessare il supporto al dispositivo ha provocato l'ira di molti utenti, che avevano pagato 90 dollari per l'acquisto e si aspettavano un supporto continuo.

Inizialmente, Spotify ha cercato di placare gli utenti offrendo loro mesi gratuiti di abbonamento Premium come risarcimento. Tuttavia, a causa delle continue critiche e insoddisfazioni espresse dagli utenti, l'azienda ha deciso di adottare una soluzione più drastica: il rimborso completo per tutti coloro che possono fornire una prova d'acquisto.

Per ottenere il rimborso, gli utenti devono contattare l'assistenza clienti di Spotify, fornendo una ricevuta o un estratto conto che dimostri l'acquisto del dispositivo e indicando l'indirizzo a cui desiderano ricevere il rimborso.

Piombano incertezze e risposte contrastanti

Nonostante questa iniziativa, la situazione non è ancora completamente risolta. Alcuni utenti hanno riportato di aver ricevuto risposte contrastanti dall'assistenza clienti di Spotify. Mentre alcuni sono riusciti a ottenere il rimborso completo, altri sono stati indirizzati verso soluzioni alternative, come ulteriori mesi gratuiti di abbonamento Premium. Questo ha creato ulteriore confusione e frustrazione tra gli utenti, che si aspettavano un trattamento uniforme e chiaro.

Un'altra preoccupazione riguarda il futuro supporto software per Car Thing. Sebbene Spotify abbia promesso di continuare a supportare il dispositivo per un certo periodo, alcune testimonianze indicano che il dispositivo potrebbe diventare inutilizzabile a partire da dicembre 2024, quando il supporto ufficiale verrà definitivamente interrotto. Questa incertezza ha contribuito a mantenere alto il livello di insoddisfazione tra gli utenti.

Per coloro che hanno acquistato Car Thing, il primo passo è contattare l'assistenza clienti di Spotify per richiedere il rimborso, assicurandosi di avere una prova d'acquisto disponibile. Il processo di rimborso potrebbe richiedere alcune settimane, quindi è importante seguire attentamente le istruzioni fornite dall'assistenza clienti e tenersi aggiornati sulle eventuali modifiche alla politica di rimborsi di Spotify.