Spotify e ElevenLabs insieme per gli audiolibri narrati con l'AI

Spotify ha appena annunciato una collaborazione con ElevenLabs, una delle aziende leader nel campo della sintesi vocale basata su intelligenza artificiale. L’obiettivo di questa partnership è ampliare l’offerta di audiolibri narrati dall'AI, permettendo agli autori di sfruttare la tecnologia avanzata di ElevenLabs per registrare i loro libri in ben 29 lingue diverse.

Gli autori interessati a pubblicare un audiolibro narrato dall'intelligenza artificiale dovranno semplicemente scaricare il pacchetto di file da ElevenLabs e utilizzare Findaway Voices, il servizio di distribuzione di audiolibri di Spotify. Successivamente, la registrazione verrà sottoposta a una fase di revisione prima di essere pubblicata sulla piattaforma. Spotify si assicurerà che sia chiaro per gli utenti quando un titolo è stato narrato da una voce artificiale.

ElevenLabs offre diverse opzioni di abbonamento per l’uso della sua tecnologia. Esiste un piano gratuito che consente di generare fino a 10 minuti di sintesi vocale al mese, mentre il piano Pro, al costo di 99 dollari al mese, offre fino a 500 minuti di registrazioni vocali.

Dopo due anni da una precedente collaborazione

Questa novità arriva a due anni dalla precedente collaborazione tra Spotify e Google Play Books, che aveva già iniziato a proporre audiolibri narrati da AI. Spotify, tuttavia, non intende fermarsi qui, e prevede di consolidare ulteriormente la sua offerta stringendo nuovi accordi con altre aziende. In questo modo, la piattaforma mira a espandere la sua libreria e a soddisfare le richieste di un pubblico sempre più vasto.

Tuttavia, l'introduzione degli audiolibri generati dall'AI potrebbe dare il via a un dibattito all’interno della comunità editoriale. Alcuni esperti del settore sono preoccupati che la qualità di queste registrazioni possa non essere all’altezza delle aspettative degli ascoltatori. Nonostante i continui miglioramenti della tecnologia vocale, si teme che le voci artificiali non riescano a trasmettere le stesse emozioni e sfumature interpretative di un narratore umano.

Inoltre, la maggiore accessibilità economica e la velocità di produzione offerte dalla sintesi vocale AI potrebbero spingere gli editori a puntare sulla quantità piuttosto che sulla qualità artistica. Sarà interessante osservare come il pubblico accoglierà questa nuova evoluzione e se gli audiolibri AI riusciranno a convivere con quelli tradizionali.