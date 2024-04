Sport o intrattenimento? Il meglio di Sky è su NOW da 6,99€ al mese

Se sei un appassionato di sport, cinema, serie TV e spettacoli esclusivi, non puoi perderti l'offerta imperdibile di NOW: da soli 6,99 euro al mese accedi a un mondo di sport e intrattenimento senza limiti, dal calcio al tennis, dai film appena usciti agli show di Sky più amati, come Pechino Express e MasterChef Italia.

Sport o intrattenimento? Scegli NOW che fa per te

Se sei un tifoso accanito, NOW ti offre due opportunità. Il primo è il Pass Sport a soli 14,99 euro al mese (o 9,99 euro mensili se scegli di abbonarti annualmente); aggiungendo 4 euro in più, otterrai anche due visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1.

Con NOW hai accesso a tutto lo sport di Sky in diretta streaming: dalla Serie A alla UEFA Champions League, fino alle migliori partire di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Senza dimenticare eventi sportivi internazionali, come la Formula 1, MotoGP, il basket e i migliori tornei di tennis, come Wimbledon, Australian Open e Roland Garros.

Se, invece, sei un appassionato di serie TV, film e spettacoli, puoi optare per i pass intrattenimento. C'è il Pass Entertainment a 8,99 euro al mese (o 6,99 euro per l'annuale) che include solo serie TV e show, oppure a 3 euro in più aggiungi il Pass Cinema che ti permette di accedere a un'ampia selezione di film. Se vuoi il massimo dell'offerta, con altri 3 euro ottieni anche Premium, che (fra le altre cose) ti consente di visualizzare su due dispositivi in contemporanea.

Oltre alla vasta gamma di contenuti di alta qualità, NOW ti offre la flessibilità di guardare i tuoi programmi preferiti ovunque tu sia. Puoi accedere ai contenuti tramite smart TV, smartphone, tablet, console e PC. Inoltre, avrai l'opportunità di scaricare i tuoi contenuti preferiti direttamente su tutti i tuoi dispositivi, per guardarli offline. Scegli il piano NOW che fa per te e abbonati online a partire da soli 6,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.