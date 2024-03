Spese del dentista senza stress grazie alla polizza UniSalute

Le cure odontoiatriche non sono certo economiche. Anzi: chi deve sottoporsi a sedute per problemi dentali, sa già fin dal principio che potrebbe trattarsi di un procedimento piuttosto costoso.

Una soluzione è la polizza odontoiatrica completa di UniSalute Dentista: non devi anticipare il costo delle spese, perché si occupa direttamente di pagare le cliniche odontoiatriche convenzionate presso cui decidi di curarti; in più è flessibile e si adatta a tutta la famiglia - dagli adulti ai bambini.

La polizza UniSalute Dentista ti offre assistenza a 360° per la tua salute dentale. Nello specifico:

Fino a 1.500 euro per interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero

per interventi chirurgici odontoiatrici extraricovero Fino a 2.000 euro per le cure in caso di incidente stradale

per le cure in caso di incidente stradale Tariffe scontate su tutte le altre prestazioni odontoiatriche

Puoi richiedere un preventivo immediato direttamente online e senza alcun impegno.

Con la polizza sei coperto. E hai anche tariffe agevolate

UniSalute Dentista ti offre una visita di controllo e igiene orale all'anno, garantendo un check-up annuale per monitorare la salute del tuo sorriso. Inoltre, come già anticipato, copre le spese per cure impreviste, inclusi interventi chirurgici odontoiatrici e cure in caso di incidente stradale, fino ai massimali previsti.

Potrai anche usufruire di tariffe agevolate per tutte le prestazioni odontoiatriche presso gli odontoiatri convenzionati: le strutture, assicura UniSalute, sono tutte di alta qualità. Non è necessario compilare alcun questionario medico e avrai la possibilità di recedere dal contratto entro 14 giorni.

UniSalute Dentista ti offre la tranquillità di poter affrontare le spese odontoiatriche senza stress. Puoi richiedere il tuo preventivo direttamente online. Anche la polizza è acquistabile online: ti basta selezionare le persone che desideri assicurare (risparmi il 10% includendo un familiare) e procedere in pochi clic. Il pagamento è diretto, tramite carta oppure PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.