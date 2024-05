MotoGP, GP di Catalogna: come vederlo in streaming

Questo weekend si corre il GP di Catalogna della MotoGP, sesta prova del Mondiale 2024. L'intero fine settimana di Barcellona sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

Al momento il pass Sport di NOW, che dà accesso completo all'intera programmazione di sport della piattaforma Sky, è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. L'offerta è riscattabile su questa pagina del sito nowtv.it.

Come vedere il MotoGP Catalogna in streaming

La visione in streaming del Gran Premio di Catalogna della MotoGP richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW. Una volta completata la registrazione, occorre scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si intende seguire la corsa e sintonizzarsi sul canale Sky Sport MotoGP. Per trovare subito il canale il consiglio è di selezionare Canali Live e spostarsi sul tab Sport.

Compresi nel pass Sport ci sono tutti i weekend di MotoGP e Formula 1, il massimo per gli appassionati di Motorsport. Per esempio questo fine settimana a Monaco si corre il Gran Premio di Montecarlo, una delle corse più affascinanti dell'intero circus di F1.

In più quest'estate sarà possibile vedere tutti i 51 match di Euro 2024, con protagonista la nostra Nazionale di calcio, oltre che Wimbledon in esclusiva e le Olimpiadi di Parigi grazie ai 10 canali di Eurosport (tra cui Eurosport 1, Eurosport 2 più un canale in 4K).

Da non perdere nemmeno i playoff di Serie B e Serie C, così come l'atto conclusivo della Conference League, che vedrà protagonista un'altra squadra italiana - la Fiorentina - dopo l'incredibile successo dell'Europa League da parte dell'Atalanta.

L'offerta sul pass Sport di NOW, proposto a soli 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NOW.

