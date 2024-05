Playoff Serie B, Venezia-Palermo (gara di ritorno): come vederla in streaming

Venerdì 24 maggio, alle ore 20:30, ci sarà il calcio d'inizio della partita Venezia-Palermo, valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Per vedere in streaming il match Venezia-Palermo ti segnaliamo l'offerta sul pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. A questo prezzo, si tratta della migliore offerta per gli appassionati di sport, tenendo in considerazione che con questo stesso pass in estate si potranno vedere tutti i 51 match di EURO 2024, le Olimpiadi di Parigi e Wimbledon in esclusiva.

Playoff Serie B: come vedere la semifinale di ritorno Venezia-Palermo in streaming

Per vedere in streaming la gara di ritorno tra Venezia e Palermo dei playoff di Serie B occorre attivare il pass Sport, quindi scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si intende guardare la partita e infine collegarsi al canale Sky Sport Uno tramite la sezione Sport dell'app.

Il match d'andata in Sicilia si è concluso con il successo degli ospiti per 1-0, grazie alla rete di Nicholas Pierini ad inizio secondo tempo. Con il successo colto in trasferta, i lagunari hanno dalla loro i favori del pronostico per qualificarsi alla finale dei playoff contro la vincente tra Catanzaro e Cremonese.

Tornando all'offerta in corso su NOW, il pass Sport offre l'accesso all'intera programmazione sportiva di Sky, che significa tutta la Formula 1 e MotoGP, i tornei ATP e WTA di tennis (ATP Finals incluse) più Wimbledon in esclusiva, l'NBA, l'Eurolega, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie B e la Serie C, il meglio di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, più lo spettacolo delle coppe europee con Champions League, Europa League e Conference League.

È possibile attivare la promozione sul pass Sport di NOW su questa pagina di nowtv.it: grazie all'offerta in corso, paghi 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.