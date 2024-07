Spagna-Germania (Euro 2024): come vederla in streaming dall'estero anche in italiano

Il tabellone di EURO 2024 ci ha regalato quella che è probabilmente una finale anticipata: a Stoccarda si affrontano infatti Spagna e Germania, non solo le due squadre più quotate del torneo, ma anche le assolute favorite.

Per i tedeschi padroni di casa arriva finalmente l'occasione di vendicare la finale di EURO 2008, quando le Furie Rosse si imposero per 1-0. Inoltre, la Spagna è ritenuta "colpevole" di aver rubato la prenotazione nell'hotel in cui avrebbe dovuto riposare la Germania.

Episodi curiosi a parte, una sfida che promette spettacolo che avrà inizio oggi alle ore 18. Potrai vederla in diretta streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW con il pass Sport, ma se ti trovi all'estero dovrai usare NordVPN per superare le restrizioni geografiche.

Guarda la partita all'estero anche in italiano

L'utilizzo di una VPN come NordVPN ti permette di superare le restrizioni geografiche attive sulle piattaforme streaming RaiPlay, Sky Go e NOW. La procedura è molto semplice:

Attiva NordVPN sfruttando le nuove offerte di luglio Scarica NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita Installa NordVPN, apri l'app e poi inserisci le credenziali che hai scelto in fase di acquisto Apri la lista dei server e connettiti a un server italiano Adesso puoi accedere a RaiPlay, Sky Go o NOW per guardare Spagna-Germania in streaming con il commento in italiano

NordVPN sfrutta una crittografia di nuova generazione per proteggerti online. La tua attività online non verrà mai registrata e potrai avere una navigazione sempre privata senza rinunciare alla velocità, grazie al protocollo NordLynx che ti offre velocità elevate, perfette per lo streaming. Inoltre, con la funzione Threat Proection blocchi malware, tracker web e pubblicità indesiderate. Provalo: hai sempre la garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Il pass sport di NOW invece include:

Tutte le partite di EURO 2024

I Giochi Olimpici di Parigi 2024

Formula 1

MotoGP

Grande Tennis con Wimbledon

Serie A 2024/2025 con 3 partite su 10 a turno

con 3 partite su 10 a turno Serie C

Il meglio di Premier League e Bundesliga

e Le nuove Champions League, Europa League e Conference League

Il pass è disponibile a partire da 14,99 euro al mese e puoi attivarlo sul tuo dispositivo di streaming preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.