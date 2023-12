Sorgenia ti offre la possibilità di anticipare la chiusura del Mercato di Maggior Tutela con un'offerta pensata per te che prima o poi devi passare al Libero.

Con il codice sconto GIRASOLE inoltre puoi avere un bonus massimo che può arrivare a 180 euro per 12 mesi. Ricordati che passare al Mercato Libero è praticamente una cosa obbligatoria. ARERA, l'ente che regola il mercato energetico in Italia, ha stanziato come data di switch per i clienti del Tutelato il mese di Aprile 2024 per la Luce ed entro la fine di Dicembre 2023 per il Gas. Se non sceglierai un nuovo gestore accetterai le condizioni economiche del tuo attuale fornitore.

Sorgenia Mercato di Maggior Tutela: ecco la promo riservata per te

Passare a Sorgenia è sicuramente conveniente se provieni dal Mercato Tutelato. Infatti, puoi avere un risparmio su base annua che può arrivare anche a 180 euro.

Nello specifico, il fornitore italiano ti garantisce, grazie al codice sconto GIRASOLE, uno sconto di 3,33 euro valido per 12 mesi su ogni fornitura attivata.

Il prezzo della materia prima con questa nuova offerta di Sorgenia dedicata ai clienti che intendono passare dal Tutelato è composta da una parte fissa ed una variabile. Vediamo insieme com'è composta la tariffa:

Luce : prezzo indicizzato che varia di mese in mese con uno spread aggiuntivo di soli 0,15 euro/kWh .

: prezzo che varia di mese in mese con uno spread aggiuntivo di soli . Gas: prezzo variabile all'ingrosso con un contributo sui consumi di 0,15 euro/Smc.

Per quanto concerne invece la parte fissa, questa varia a seconda della fornitura attivata. Il contributo fisso ammonta a 8 euro al mese per la Luce e per il Gas ammonta invece a 10 euro.

Il passaggio da un gestore all'altro non ha nessun costo iniziale e nessun vincolo grazie al Mercato Libero.

