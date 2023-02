Sorgenia: Luce, Gas e Fibra con 180€ di SCONTO

Sorgenia è forse uno degli unici fornitori di Energia ad offrirti anche una soluzione anche per internet a casa. In sostanza, oltre a risparmiare sulla bolletta di Luce e Gas avrai un costo praticamente dimezzato per navigare senza limiti. Inoltre, attivando questa COMBO avrai diritto ad uno sconto totale di 180 euro.

Sorgenia: Luce, Gas e Fibra

Sorgenia è presente nel mercato energetico da 20 anni e sicuramente non è l'ultimo arrivato. Scegliere questo fornitore è una scelta azzeccata anche per una questione eco-sostenibile. L'energia erogata proviene da fonti rinnovabili.

Inoltre, richiedendo l'attivazione della Fibra è possibile risparmiare fino a 180 euro in bolletta. In alternativa, è possibile scegliere solo Luce e Gas se avete già internet a casa con il vostro gestore telefonico preferito.

Attivare l'offerta che abbiamo descritto finora è davvero semplicissimo. Basterà infatti cliccare sul bottone che trovate qui sotto.

Oltre all'esperienza ventennale, Sorgenia è davvero molto interessante soprattutto per alcune chicche come il pagamento mensile su RID, carta di credito o tramite PayPal, l'emissione della fattura in modalità digitale senza spreco di carta e la scrupolosa attenzione verso l'ambiente che ci circonda. Inoltre, non hai alcun costo extra in caso di cambio gestore.

Quanto costa?

L'offerta che comprende Luce e Gas varia di mese in mese perché il prezzo della materia prima è indicizzato. Questo significa che Sorgenia vi farà pagare la Luce ed il Gas a seconda dei vari indici che mutano ogni mese. Oltre ai consumi, dunque, il fornitore chiede 91,20 euro di costo fisso annuo oltre a 0,01 €/kWh di aggiunta sulla Luce e di 0,25 €/Smc per il Gas. La Fibra, invece, è disponibile a 19,90€.

