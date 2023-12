Sorgenia: Luce, Gas e Fibra ad un prezzo shock!

Con Sorgenia, gestore di Luce e Gas conosciuto a livello nazionale, puoi avere anche la Fibra ad 1 Gigabit o a 2.5 Gigabit a partire da soli 21,90 euro mensili per 12 mesi.

L'offerta di internet a casa è scontata a meno di 22 euro, invece di 26,90 euro mensili, grazie al coupon QUERCIA. La tariffa bundle Fibra+Energia+Gas offre uno sconto di 60 euro per ogni fornitura attivata.

L'energia di questo fornitore inoltre deriva da fonti rinnovabili certificate grazie dalla Garanzia d'Origine. Inoltre, per chi proviene dal Mercato Tutelato, in scadenza a fine anno, il risparmio può arrivare fino a 180 euro.

Sorgenia: ecco la promo tutto incluso Fibra, Luce e Gas

Con la Fibra di Sorgenia il costo di attivazione è di soli 20 euro ed il Modem è compreso nel prezzo.

Inoltre, con l'internet a casa c'è un Voucher da 100€ riscattabile dal catalogo di Sorgenia. Se non ti interessa nessun buono sconto del catalogo, puoi scegliere un Welcome Gift. Tra i premi disponibili si può scegliere tra due lezioni private del tuo sport preferito, un corso di Digital Marketing, oppure tutta la musica che desideri su Deezer

Per quanto riguarda la Luce ed il Gas, l'offerta è davvero interessante ed è sicuramente una delle più economiche disponibili in commercio. Inoltre, se possiedi un'auto elettrica, puoi usufruire di un 10% di sconto sulle tue ricariche.

Il costo della materia è indicizzato con un'aggiunta di 0,15 euro/kWh e della stessa cifra per il Gas per ogni Smc. Inoltre, c'è un costo di commercializzazione e vendita di 8 euro per la Luce e di 10 euro per il Gas.

La promozione in questione è attivabile ONLINE entro il 14 Dicembre 2023. Passa subito a questo fornitore innovativo ed inizia a risparmiare!

