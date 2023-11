Cosa c'è più bello nel ricevere un Buono Amazon da spendere durante il Black Friday semplicemente scegliendo Sorgenia fornitore di Luce e Gas? Beh, forse abbiamo la soluzione per te.

Inoltre, il fornitore ti riserva uno sconto pari a 20 euro per 12 mesi ad ogni fornitura attivata. Se decidi anche di attivare la Fibra di Sorgenia, la riduzione totale è pari a 60 euro. Questa scontistica si suddivide in 40 euro per Luce e Gas e i restanti 20€ per l'offerta di internet a casa, disponibile a partire da 21,90 euro al mese.

Sorgenia Black Friday: scopri l'iniziativa

Questo fornitore può diventare il tuo unico riferimento sia per le bollette di Luce e Gas ma anche per la tua connessione flat a casa. Da qualche mese, infatti, il provider eroga servizi in FTTH Open Fiber ai suoi clienti con delle promozioni davvero interessanti.

Il gestore in questione offre energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili certificate da Garanzia d'Origine. Passando dunque, contribuisci ad inquinare meno anche grazie alle bollette 100% online. Dalla tua area personale, infatti, potrai visualizzare le fatture e decidere se stamparle o meno.

Con il passaggio non viene richiesto alcun costo di attivazione né tantomeno alcuna cauzione da versare. Inoltre, se possiedi un'auto elettrica il passaggio a Sorgenia è praticamente obbligato! Le ricariche da app MyNextMove hanno uno sconto del 10%.

La Next Energy Sunlight è adatta anche per chi vuole passare al Mercato Libero da quello a Maggior Tutela. Il prezzo delle componenti è indicizzato con un piccolo contributo sui consumi. L'indice varia di mese in mese a seconda del mercato.

Il costo fisso relativo al costo di commercializzazione della materia è di 91,20€/POD annui per la Luce e di 144€/PDR all'anno per il Gas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.