Sony WF-C500: auricolari true wireless invisibili (IPX4) multi-piattaforma

È da un po' che giri nei vari negozi ed e-commerce per acquistare degli auricolari wireless perfetti? Allora oggi la tua ricerca può dirsi terminata. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Sony WF-C500 a soli 39 euro, invece che 46,99 euro.

Con questo sconto del 17% il prezzo crolla drasticamente e si avvicina moltissimo al più basso di sempre, ragion per cui dovrai essere davvero molto rapido. Anche perché siamo di fronte a delle cuffiette Bluetooth eccezionali che garantiscono un suono potente e preciso, la resistenza all'acqua e la compatibilità con tutti i dispositivi che vuoi.

Sony WF-C500: invisibili quando li metti alle orecchie

Una delle caratteristiche più interessanti degli auricolari wireless Sony WF-C500 è il design studiato per essere confortevoli e anche discreti. Infatti una volta che li metti alle orecchie sono quasi invisibili, rimangono stabili e isolano bene dal rumore esterno. La forma arrotondata risulta estremamente comoda e garantisce anche un suono potente e preciso. Inoltre grazie a Digital Sound Enhancement Engine qualsiasi musica sarà portata il più vicino possibile alla registrazione originale.

La tecnologia Bluetooth garantisce una bassissima latenza e una connessione immediata praticamente con qualsiasi dispositivo, dagli smartphone Android al PC, passando per Mac e dispositivi iOS. Potrai rispondere alle chiamate con i microfoni integrati molto sensibili e sono compatibili con gli assistenti vocali. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX4 e quindi li puoi usare anche durante le attività sportive. E poi con la super batteria possono durare fino a 10 ore con una singola ricarica e 20 ore grazie alla piccola e pratica custodia.

Una promozione davvero da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Quindi fiondati su Amazon e acquista i tuoi Sony WF-C500 a soli 39 euro, invece che 46,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

