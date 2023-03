Sono stato hackerato? Scoprilo in pochi secondi con NordPass

Una violazione dei dati si verifica quando le informazioni sensibili o riservate vengono compromesse o divulgate senza autorizzazione. Questo può avvenire a causa di furti di dati, attacchi informatici, incidenti, errori umani o altre cause. Le violazioni dei dati possono comportare gravi conseguenze per le persone coinvolte, come il furto di identità, la frode finanziaria o la perdita di dati personali.

Una domanda potrebbe sorgere spontanea: sono stato hackerato? Per scoprirlo hai a disposizione diversi metodi il cui scopo è quello di scandagliare il web alla ricerca di eventuali breach. Tra questi c'è il "Data Breach Scanner" di NordPass, uno strumento online progettato per aiutarti a scoprire se hai subito un attacco informatico e se dei malintenzionati hanno tra le mani le tue informazioni personali. L'accesso allo scanner è riservato ai soli abbonati a NordPass Premium: approfitta subito della promozione per risparmiare il 23% di sconto su un piano biennale.

Come NordPass usa lo scanner per monitorare la rete

Il Data Breach Scanner è pensato per supportare gli utenti e aiutarti a capire potenziali coinvolgimenti in violazioni dati. Come? Lo scanner controlla infatti i database di informazioni violate e li confronta con l'indirizzo e-mail fornito, alla ricerca di corrispondenze. Lo strumento è integrato nel piano e non solo offre la possibilità di verificare manualmente le violazioni, ma anche di monitorare in modo attivo i tuoi indirizzi e-mail avvisandoti in tempo reale in caso di emergenza.

Il monitoraggio delle violazioni è attivo in background 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e può aiutarti ad intervenire tempestivamente in caso di problemi, limitando così potenziali danni causati da attacchi informatici. Ma NordPass offre molto di più, specialmente in termini di sicurezza: oltre alla funzione "classica" di archiviazione credenziali e password all'interno di un vault privato, la piattaforma offre una serie di funzionalità aggiuntive che la contraddistinguono dalla concorrenza.

Basti pensare alla compilazione e salvataggio automatico di tutti i tuoi dati, oppure alla funzione Salute Password che ti permette di rilevare eventuali password deboli, vecchie o riutilizzate, che potrai a loro volta sostituire sfruttando il comodo generatore di password complesse e casuali integrato. In più, NordPass utilizza l’algoritmo di crittografia XChaCha20 per proteggere le tue password e dati sensibili in generale, rendendoli inaccessibili ad altre persone o ai criminali informatici.

NordPass gratuito offre tutte le funzionalità essenziali della piattaforma, mentre quello Premium aggiunge diversi strumenti esclusivi che lo rendono un password manager completo, sicuro e affidabile. Approfitta subito dello sconto del 23% se scegli di sottoscrivere per la prima volta un abbonamento biennale a un prezzo assolutamente accessibile: soltanto 2,29 euro al mese.

