Solo per le feste: ecco il codice per avere il 60% sui servizi Aruba

In occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo Aruba ha previsto un codice sconto per ottenere il 60% su tutti i servizi hosting e per la registrazione di un dominio. Un’opportunità importante per avviare in questo periodo dell’anno il proprio progetto digitale o per gettare le basi di un lancio imminente con tutte le potenzialità assicurate dall’hosting di Aruba. Approfitta dell’offerta Aruba Hosting.

I servizi Aruba Hosting in offerta

Utilizzando il codice promozionale FESTE24 durante la fase di registrazione e acquisto di uno dei servizi hosting e per la registrazione di un dominio, si otterrà il 60% di sconto. Per la registrazione di un dominio l’hosting di Aruba mette a disposizione sia lo strumento per il dominio di un sito web che quello che include anche l’indirizzo e-mail. Un binomio vincente per assicurare visibilità e unicità alla propria attività online.

Sul fronte dei servizi di Hosting con Aruba è possibile ottenere uno spazio web illimitato con applicazioni gratuite per realizzare un sito web anche senza competenze da sviluppatore (piano Hosting Linux e Windows) o il piano WordPress e WooCommerce per creare uno store digitale con il quale vendere i propri prodotti e gestire tutto il processo di acquisto (pagamenti, spedizioni, resi, assistenza clienti, eccetera).

Tra i servizi Aruba Hosting acquistabili con il codice FESTE24 per ottenere lo sconto del 60% ci sono anche SuperSite Easy e SuperSite Professional per creare un sito web o un negozio online sfruttando tutte le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Infine c’è anche il piano Aruba Drive grazie al quale accedere a una piattaforma dallo spazio illimitato per archiviare e condividere i propri file.

Tante le soluzioni in promozione esclusiva da cogliere con Aruba Hosting. Con il codice FESTE24 si acquistano servizi fondamentali per affrontare il nuovo anno con i migliori strumenti per portare al successo il proprio progetto digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.