Soda PDF: l'alternativa più economica ad Adobe Acrobat

Avere un lettore PDF completo di tutte le funzionalità, che permetta la modifica dei documenti, è sicuramente utile ma il prezzo è spesso troppo alto se si vuole puntare al classico Adobe Acrobat. Un'alternativa decisamente valida è Soda PDF, che grazie allo sconto del 62%, è disponibile in abbonamento a soli 49€ all'anno. Fornisce diversi utili strumenti per la modifica dei PDF, nonché la possibilità di unire due documenti, convertirli in altri numerosi formati e tanto altro.

Soda PDF: un editor pieno di funzionalità

Soda PDF ha strumenti per la modifica, l'unione, la conversione e la compressione dei documenti. Non mancano le firme elettroniche e sistemi di protezione per prevenire modifiche non autorizzate. Si tratta quindi di un software abbastanza interessante, specialmente se non volete spendere una cifra davvero alta con Adobe Acrobat.

Offre un'interfaccia utente che semplifica l'esperienza e l'utilizzo degli strumenti, grazie a delle categorie ben organizzate, dove è possibile subito trovare la funzionalità che serve al momento.

Oltre a visualizzare i file PDF, Soda PDF ne supporta la conversione in diversi formati, come ad esempio Word, Excel, PowerPoint, TXT, html, PDF/A e formati immagine. È possibile modificare i documenti attraverso strumenti per la modifica del testo, l'unione dei documenti, oppure il disegno. Sono anche disponibili utilità per la correzione del testo, l'evidenziazione, le note e tanto altro. Inserite o estraete pagine, creando rapidamente nuovi PDF dalle pagine selezionate.

È anche possibile aggiungere dei commenti adesivi, oppure delle forme, per mettere ulteriormente in risalto al parte del testo evidenziata. Con Soda PDF è anche possibile creare velocemente della modulistica personalizzata, personalizzato i campi di testo e la formattazione, per creare quella più idonea allo scopo.

Le opzioni di sicurezza per i file includono l'aggiunta di password, nonché l'impostazione e il controllo su diversi livelli di autorizzazione nel file. Non mancano le firme elettroniche, anche in tempo reale, nonché la funzionalità OCR per il riconoscimento del testo.

