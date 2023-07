Soda PDF: il software che fa impallidire Adobe a soli 49€

Soda PDF, il nome che sta facendo parlare di sé nel mondo dei software PDF, è pronto a stupire gli utenti con la sua potenza, innovazione e facilità d'uso. Oltre ad offrire la semplice visualizzazione dei file PDF, questo software all-in-one offre un'ampia gamma di funzioni che soddisferanno anche i più esigenti.

Attualmente, Soda PDF offre uno sconto del 62% sul prezzo di listino. Questo significa che invece di pagare 130 euro per la versione Pro, puoi accedere a tutte le funzionalità a soli 49 euro. Un'opportunità da cogliere al volo per migliorare la tua produttività e semplificare la gestione dei documenti PDF.

Perché Soda PDF supera la concorrenza

Ma cosa rende Soda PDF così interessante rispetto ai suoi concorrenti, come il noto Adobe Acrobat? Mentre entrambi offrono funzionalità di visualizzazione, creazione e modifica dei PDF, Soda PDF si distingue per la sua semplicità d'uso e una vasta gamma di strumenti.

Con Soda PDF, non solo puoi combinare o dividere i file PDF, ma puoi anche modificare, comprimere, aggiungere o rimuovere pagine, convertire in diversi formati raggruppati, aggiungere commenti e proteggere i documenti con password crittografata. Inoltre, potrai creare moduli PDF interattivi con campi da compilare e utili per scopi personali o professionali.

Ma le differenze con la concorrenza non finiscono qui. Soda PDF offre funzioni avanzate che lo rendono ancora più completo ed efficace. Il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) ti permette di modificare il testo all'interno di documenti o immagini scansionate, mentre la possibilità di apporre firme elettroniche sui PDF e gestire le firme in tempo reale semplifica ulteriormente il tuo lavoro.

Non perdere l'occasione di ottenere il software in versione Pro, con accesso a tutte le funzionalità e i vantaggi, a soli 49 euro anziché 130 euro grazie a questa promozione esclusiva. Migliora la tua produttività e semplifica la gestione dei tuoi documenti PDF con Soda PDF, il software che va oltre alle aspettative.

