Smartphone prima dei 13 anni: impatto negativo sul benessere mentale dei giovani

Una nuova e allarmante fotografia emerge dal mondo dell’adolescenza digitale: il rapporto precoce con la tecnologia e, in particolare, con lo smartphone si lega in modo sempre più evidente a una serie di fragilità emotive e comportamentali nei giovani.

A mettere in luce questa relazione nascosta è uno studio internazionale di Sapien Labs, pubblicato sul Journal of Human Development and Capabilities, che rivela dati preoccupanti: un impatto negativo del 40% attribuito ai social media, un incremento del 9,5% dei disturbi psicologici tra le ragazze e un livello di benessere mentale che crolla tra chi riceve il primo dispositivo digitale già a cinque anni.

100.000 giovani tra i 18 e i 24 anni

La ricerca, realizzata nell’ambito del Global Mind Project, ha coinvolto oltre 100.000 giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 24 anni, provenienti da numerosi paesi. Il quadro che emerge è inequivocabile: l’accesso anticipato agli smartphone espone a una maggiore vulnerabilità psicologica che può perdurare fino all’età adulta, incidendo profondamente sulla salute psicologica e sullo sviluppo personale.

In particolare, i dati raccolti evidenziano come i soggetti che hanno avuto il primo smartphone prima dei 13 anni manifestino più frequentemente ideazioni suicidarie, comportamenti ostili, difficoltà nella regolazione emotiva e problematiche di autostima.

L’indicatore di benessere mentale subisce una progressiva erosione, raggiungendo livelli critici tra coloro che hanno avuto un contatto molto precoce con i dispositivi digitali. Questa dinamica è ulteriormente aggravata dall’interazione costante con i social media, che, secondo lo studio, rappresentano il principale fattore di rischio.

Differenze di genere

Il fenomeno assume tratti ancora più marcati se si osservano le differenze di genere. Le ragazze mostrano un incremento del 9,5% nei casi di disagio psicologico rispetto al 7% dei coetanei maschi, sottolineando come la relazione tra tecnologia e salute psicologica sia influenzata anche da specificità di genere.

Tale disparità suggerisce la necessità di approfondire ulteriormente le dinamiche di interazione tra giovani donne e tecnologie digitali, al fine di individuare strategie di prevenzione più mirate.

Quattro principali fattori

Lo studio individua quattro principali fattori che mediano la correlazione tra uso precoce dello smartphone e fragilità psicologica: l’esposizione anticipata ai social media (responsabile del 40% dell’effetto negativo), le alterazioni dei ritmi disturbi del sonno (12%), le esperienze di cyberbullismo (10%) e la presenza di relazioni familiari disfunzionali (13%). Questi elementi si intrecciano, contribuendo a delineare un quadro complesso in cui la salute mentale dei giovani risulta minacciata su più fronti.