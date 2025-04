Smart TV Samsung Neo QLED da 65" a MENO della METÀ del suo prezzo

Un’occasione imperdibile per chi desidera portare a casa un’esperienza visiva senza precedenti: la Smart TV Samsung Neo QLED da 65 pollici è in offerta su Amazon a soli 999 euro, con uno sconto del 55% rispetto al prezzo originale di 2199 euro. Questo televisore non è solo un dispositivo tecnologico, ma un vero e proprio elemento di design che trasforma il salotto in un centro di intrattenimento all’avanguardia.

Processore straordinario per immagini di qualità

Il cuore pulsante di questo modello, il potente processore NQ4 AI Gen2, eleva ogni contenuto grazie all’Upscaling AI 4K, rendendo ogni scena straordinariamente dettagliata. La tecnologia Quantum Matrix, supportata dai Mini LED di ultima generazione, regala neri profondi e contrasti definiti, per immagini realistiche che sembrano prendere vita. Che si tratti di un film d’azione o di un documentario naturalistico, la qualità visiva lascia senza fiato.

Non è solo la qualità dell’immagine a stupire: il design NeoSlim, con il suo profilo ultrasottile e la finitura in Carbon Silver, si adatta a qualsiasi arredamento, conferendo un tocco di eleganza moderna. Le dimensioni compatte di 144,6 x 89 x 25,9 cm e il peso di 26,8 kg la rendono perfetto per essere posizionata ovunque senza risultare ingombrante.

Gaming e app: il connubio perfetto

Gli appassionati di videogiochi troveranno nel Samsung Neo QLED un alleato imbattibile. La funzione Motion Xcelerator garantisce una fluidità impeccabile anche nelle scene più movimentate, mentre il Gaming Hub integrato consente un accesso rapido ai propri titoli preferiti. Ogni sessione di gioco sarà immersiva e priva di interruzioni, trasformando il salotto in una sala giochi di ultima generazione.

L’audio non è da meno: grazie alla tecnologia OTS Lite, il suono si sincronizza perfettamente con le immagini, creando un effetto surround tridimensionale che avvolge lo spettatore. Il supporto Dolby Atmos completa l’esperienza, offrendo una qualità sonora degna di un cinema.

Le funzionalità smart della Smart TV Samsung Neo QLED sono altrettanto avanzate. Con lo Smart Hub, puoi organizzare i tuoi contenuti preferiti in un unico luogo, mentre SmartThings ti permette di controllare i dispositivi domestici connessi direttamente dal televisore. Un vero e proprio hub tecnologico per la tua casa.

Con un’offerta così vantaggiosa, è difficile resistere. Questo televisore rappresenta il perfetto equilibrio tra tecnologia all’avanguardia e prezzo competitivo. Scopri l’offerta su Amazon e rendi il tuo salotto un cinema.

