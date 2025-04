Smart TV Philips da 65" 4K: OFEFRTA BOMBA su Amazon, ora a metà prezzo

Se cerchi una smart TV di alta gamma al miglior prezzo, questa offerta è ciò che fa per te! Amazon propone la Philips 65PUS7609, un modello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, a un prezzo irresistibile: solo 499€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino. È il momento perfetto per trasformare il tuo salotto in un vero e proprio cinema domestico.

Qualità dell'immagine che lascia senza fiato

Il cuore di questa smart TV è il processore Philips Pixel Precise Ultra HD, progettato per garantire immagini straordinarie. Ogni dettaglio viene ottimizzato, regalando colori brillanti e movimenti fluidi. Che tu stia guardando un film, una partita o una serie TV, il risultato sarà sempre impeccabile.

Grazie alla piattaforma Titan OS, la navigazione è intuitiva e personalizzata. La schermata principale offre suggerimenti di contenuti dalle principali piattaforme di streaming, rendendo ogni accesso semplice e immediato. Inoltre, il supporto per Alexa e Google Voice Assistant ti permette di controllare la TV con la voce, per un utilizzo moderno e senza sforzi.

Audio immersivo e gaming al top

Non è solo l'immagine a essere di qualità: il sistema audio Dolby Atmos crea un ambiente sonoro tridimensionale che ti avvolge completamente. Ogni dialogo sarà cristallino e ogni effetto sonoro perfettamente posizionato, per un'esperienza cinematografica completa.

Se sei un appassionato di videogiochi, amerai la presenza di HDMI 2.1 e il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Queste caratteristiche assicurano sessioni di gioco fluide, con un input lag ridotto al minimo. La Smart TV riconosce automaticamente le console, ottimizzando le impostazioni per il gaming.

Oltre alle prestazioni, questa TV si distingue per il suo design elegante e sostenibile. La cornice è quasi inesistente, mentre il telecomando è realizzato in plastica riciclata. Anche l'imballaggio rispetta l'ambiente, essendo composto da cartone certificato FSC e carta riciclata.

La confezione include due batterie AAA per il telecomando e l'acquisto è protetto da una garanzia legale con possibilità di reso entro 30 giorni. L'offerta è valida solo su Amazon e la disponibilità potrebbe essere limitata. Quindi non lasciarti sfuggire questa occasione unica: scopri tutti i dettagli e approfitta subito dell'offerta!

