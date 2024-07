Smart Monitor Samsung da 32 pollici: qualità al top e tante funzionalità, OFFERTISSIMA

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 14% sul suo smart monitor da 32 pollici per un prezzo finale di 179,90€.

Tutte le specifiche dello smart monitor Samsung

Lo smart monitor Samsung è una soluzione versatile che unisce la funzionalità di un monitor tradizionale con le capacità di una smart TV. Questo monitor da 32 pollici offre una risoluzione FHD e supporta HDR10, garantendo immagini nitide e colori vivaci. Il suo design sottile ed elegante, con bordi senza cornice su tre lati, lo rende un'aggiunta moderna e stilosa a qualsiasi ambiente.

Uno dei punti di forza del smart monitor Samsung è il suo Smart Hub, che integra servizi di streaming multimediale OTT. Grazie a questa funzionalità, puoi accedere a una vasta gamma di app per Smart TV, inclusi Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, direttamente dal monitor, senza necessità di collegare un PC. Il telecomando incluso rende l'utilizzo di queste app ancora più comodo e intuitivo.

In termini di connettività, il Smart Monitor Samsung è estremamente flessibile. Puoi collegare il tuo PC, telefono cellulare o la console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay. Questa multipla connettività garantisce che tutti i tuoi dispositivi siano facilmente accessibili e utilizzabili con il monitor.

Per quanto riguarda il comfort visivo, il monitor è dotato di modalità Eye-Saver e tecnologia Flicker-Free, che riducono l'affaticamento degli occhi e permettono una visione confortevole anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Queste caratteristiche sono particolarmente utili per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, sia per lavoro che per intrattenimento.

Su Amazon, oggi, lo smart monitor Samsung viene messo in offerta con sconto del 14% per un costo totale e finale di 179,90€.

