Alexa+ sbarca ovunque: Amazon porta l'assistente AI in app e sito web

Amazon accelera la trasformazione di Alexa in una piattaforma AI completa. L’assistente vocale non sarà più confinato agli speaker Echo o all’app dedicata: la nuova esperienza “Alexa for Shopping”, basata su Alexa+, arriva direttamente nel sito Amazon e nell’app mobile, trasformando la ricerca dei prodotti in una conversazione continua e personalizzata.

Dopo anni in cui Alexa è stata associata soprattutto agli smart speaker Echo, Amazon sta ridefinendo il ruolo del suo assistente digitale. La nuova versione potenziata con intelligenza artificiale generativa, chiamata Alexa+, viene ora integrata nel cuore dell’esperienza e-commerce dell’azienda.

Secondo quanto riportato da Android Police, gli utenti statunitensi stanno iniziando a vedere “Alexa for Shopping” direttamente nella barra di ricerca dell’app Amazon e del sito web ufficiale. In pratica, il classico motore di ricerca dell’e-commerce si trasforma in un chatbot intelligente capace di comprendere richieste complesse e contestuali.

L’obiettivo di Amazon è evidente: rendere l’esperienza di acquisto più naturale e simile a una conversazione umana, sulla scia di quanto già fatto da ChatGPT, Gemini e altri assistenti AI.

Cosa può fare la nuova Alexa+

La nuova esperienza AI non si limita a suggerire prodotti. Alexa+ può:

confrontare articoli tra categorie differenti;

fornire consigli personalizzati;

ricordare ordini precedenti;

monitorare variazioni di prezzo;

impostare notifiche;

riordinare automaticamente prodotti acquistati in passato;

completare acquisti seguendo preferenze definite dall’utente.

Amazon vuole inoltre creare una continuità tra dispositivi diversi. Una conversazione iniziata sullo smartphone potrà proseguire su Echo Show o nel browser senza perdere il contesto.

Questa integrazione rappresenta un passo importante perché sposta Alexa da semplice assistente vocale a agente AI operativo, in grado non solo di rispondere a domande, ma anche di eseguire azioni concrete.

Una sfida diretta a ChatGPT e Google Gemini

Con Alexa+ sul web, Amazon entra direttamente nel mercato degli assistenti AI generalisti. Già nei mesi scorsi l’azienda aveva annunciato l’arrivo di Alexa.com come hub centrale per interagire con l’assistente tramite browser.

La strategia è chiara: sfruttare la forza dell’ecosistema Amazon, shopping, Prime, smart home e servizi cloud, per differenziarsi dai concorrenti.

A differenza di ChatGPT o Gemini, infatti, Alexa+ può contare su un vantaggio enorme: l’accesso diretto ai dati sugli acquisti, alle preferenze degli utenti e all’intera infrastruttura dell’e-commerce Amazon.

Secondo Amazon, questo dovrebbe consentire suggerimenti più pertinenti e una gestione più efficiente delle attività quotidiane, dagli acquisti alla casa intelligente.

L’espansione di Alexa+ solleva però anche interrogativi importanti. Più l’assistente diventa “personale”, più aumenta la quantità di dati raccolti e utilizzati per personalizzare l’esperienza.

Diversi osservatori sottolineano inoltre che il successo di questi sistemi dipenderà dalla fiducia degli utenti nei confronti dell’intelligenza artificiale generativa.

Amazon sta anche affrontando una fase delicata sul fronte tecnico. Le prime versioni in accesso anticipato di Alexa+ erano state criticate per funzioni mancanti rispetto alle demo iniziali e per prestazioni non sempre convincenti.

Nonostante questo, il colosso di Seattle continua a investire pesantemente nel progetto, considerandolo centrale per il futuro dell’ecosistema Alexa e dell’interazione uomo-macchina.