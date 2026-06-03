Software Microsoft in super offerta: Office 2024, Office 2021 e Windows 11 Pro a prezzi scontati

Aggiornare il proprio PC con strumenti affidabili e completi non deve per forza comportare una spesa elevata. Con la nuova promozione Godeal24 Mid-Year Crazy Sale, gli utenti possono acquistare licenze digitali Microsoft e altri software utili per lavoro, studio e produttività quotidiana a prezzi decisamente ridotti.

Tra le offerte più interessanti ci sono Office 2024 Professional Plus, disponibile a 16,99€, Office 2021 Professional Plus a 28,28€ e Windows 11 Pro a soli 12,25€. Si tratta di soluzioni pensate per chi vuole migliorare il proprio ambiente di lavoro digitale senza sottoscrivere abbonamenti mensili.

Office 2024 e Office 2021: produttività completa senza abbonamento

Le suite Microsoft Office restano tra gli strumenti più utilizzati per gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni, email e attività professionali. Con questa promozione, Godeal24 propone licenze a pagamento unico, ideali per chi preferisce evitare rinnovi automatici e costi ricorrenti.

Office 2024 Professional Plus è indicato per chi desidera una versione aggiornata e ottimizzata per Windows 11. Include applicazioni essenziali come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, offrendo tutto il necessario per lavorare, studiare o gestire un’attività.

Anche Office 2021 Professional Plus rappresenta una valida alternativa per chi cerca una suite stabile, completa e conveniente. La versione comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher e OneNote, con accesso permanente dopo l’acquisto.

Offerte Office disponibili

Windows 11 Pro a prezzo ridotto per modernizzare il PC

Per sfruttare al meglio le versioni più recenti di Office, un sistema operativo aggiornato è fondamentale. Windows 11 Pro offre un’interfaccia moderna, strumenti avanzati per il multitasking e funzioni di sicurezza pensate per proteggere dati, file e attività quotidiane.

Con la promozione Godeal24, la licenza Windows 11 Professional è disponibile a 12,25€, un prezzo molto competitivo rispetto al costo standard. È una soluzione adatta sia per utenti privati sia per professionisti che vogliono rendere il proprio PC più efficiente e sicuro.

Offerte Windows in promozione

Bundle Office + Windows con coupon dedicato

Chi deve aggiornare sia il sistema operativo sia la suite per la produttività può scegliere uno dei pacchetti combinati. Utilizzando il codice coupon SGO62, è possibile ottenere ulteriori vantaggi su bundle selezionati.

Non solo Microsoft: altri software utili in offerta

La promozione include anche diversi strumenti pensati per migliorare la gestione del PC, la sicurezza, il download di file, la produttività e l’ottimizzazione del sistema. È una buona occasione per completare la propria dotazione software con programmi pratici e convenienti.

Altri strumenti disponibili

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Perché scegliere Godeal24

Godeal24 propone licenze software digitali con consegna rapida via email, eliminando costi di spedizione e attese. Dopo l’acquisto, l’utente riceve la chiave di attivazione e può procedere con l’installazione del prodotto scelto.

Oltre alle licenze, il sito mette a disposizione un servizio clienti dedicato per richieste prima dell’acquisto o supporto successivo. Le recensioni positive e il punteggio elevato su Trustpilot rafforzano l’affidabilità del servizio.

Per chi cerca un modo economico per attivare Office, Windows o altri programmi essenziali, la promozione Godeal24 rappresenta un’occasione interessante. Le offerte sono disponibili per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne prima della scadenza del codice sconto.

Contatto Godeal24: service@godeal24.com

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