Software Microsoft in super offerta: Office 2024, Office 2021 e Windows 11 Pro a prezzi scontati

Aggiornare il proprio PC con strumenti affidabili e completi non deve per forza comportare una spesa elevata. Con la nuova promozione Godeal24 Mid-Year Crazy Sale, gli utenti possono acquistare licenze digitali Microsoft e altri software utili per lavoro, studio e produttività quotidiana a prezzi decisamente ridotti.
Tra le offerte più interessanti ci sono Office 2024 Professional Plus, disponibile a 16,99€, Office 2021 Professional Plus a 28,28€ e Windows 11 Pro a soli 12,25€. Si tratta di soluzioni pensate per chi vuole migliorare il proprio ambiente di lavoro digitale senza sottoscrivere abbonamenti mensili.
Office 2024 e Office 2021: produttività completa senza abbonamento
Le suite Microsoft Office restano tra gli strumenti più utilizzati per gestire documenti, fogli di calcolo, presentazioni, email e attività professionali. Con questa promozione, Godeal24 propone licenze a pagamento unico, ideali per chi preferisce evitare rinnovi automatici e costi ricorrenti.
Office 2024 Professional Plus è indicato per chi desidera una versione aggiornata e ottimizzata per Windows 11. Include applicazioni essenziali come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, offrendo tutto il necessario per lavorare, studiare o gestire un’attività.
Anche Office 2021 Professional Plus rappresenta una valida alternativa per chi cerca una suite stabile, completa e conveniente. La versione comprende Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher e OneNote, con accesso permanente dopo l’acquisto.
Offerte Office disponibili
- Office 2024 Pro Plus Key - 1 PC – 16.99€
- Office 2024 Pro Plus Key - 3 PC – 39.99€ (Solo 33€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 28€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 54.25€ (Solo 13€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 76.25€ (Solo 42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 124€ (Solo 8€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac - 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€
Windows 11 Pro a prezzo ridotto per modernizzare il PC
Per sfruttare al meglio le versioni più recenti di Office, un sistema operativo aggiornato è fondamentale. Windows 11 Pro offre un’interfaccia moderna, strumenti avanzati per il multitasking e funzioni di sicurezza pensate per proteggere dati, file e attività quotidiane.
Con la promozione Godeal24, la licenza Windows 11 Professional è disponibile a 12,25€, un prezzo molto competitivo rispetto al costo standard. È una soluzione adatta sia per utenti privati sia per professionisti che vogliono rendere il proprio PC più efficiente e sicuro.
Offerte Windows in promozione
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24.25€ (Solo 13€/Key)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35.25€ (Solo 75€/Key)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (Solo 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC - 12.88€
- Win 10 Professional Key - 8.25€
- Win 10 Home Key - 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
Bundle Office + Windows con coupon dedicato
Chi deve aggiornare sia il sistema operativo sia la suite per la produttività può scegliere uno dei pacchetti combinati. Utilizzando il codice coupon SGO62, è possibile ottenere ulteriori vantaggi su bundle selezionati.
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus - Bundle - 25€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus - Bundle - 15€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 59€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 37.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 36.99€
Non solo Microsoft: altri software utili in offerta
La promozione include anche diversi strumenti pensati per migliorare la gestione del PC, la sicurezza, il download di file, la produttività e l’ottimizzazione del sistema. È una buona occasione per completare la propria dotazione software con programmi pratici e convenienti.
Altri strumenti disponibili
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime - 32.74€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime - 30€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 13.93€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime –21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
Perché scegliere Godeal24
Godeal24 propone licenze software digitali con consegna rapida via email, eliminando costi di spedizione e attese. Dopo l’acquisto, l’utente riceve la chiave di attivazione e può procedere con l’installazione del prodotto scelto.
Oltre alle licenze, il sito mette a disposizione un servizio clienti dedicato per richieste prima dell’acquisto o supporto successivo. Le recensioni positive e il punteggio elevato su Trustpilot rafforzano l’affidabilità del servizio.
Per chi cerca un modo economico per attivare Office, Windows o altri programmi essenziali, la promozione Godeal24 rappresenta un’occasione interessante. Le offerte sono disponibili per un periodo limitato, quindi conviene approfittarne prima della scadenza del codice sconto.
Contatto Godeal24: service@godeal24.com
In collaborazione con Godeal24
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