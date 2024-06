Skype Insider: update migliora Rich Desktop Text Composer

Microsoft ha rilasciato il nuovo aggiornamento di Skype Insider 8.122.76.100, dedicato agli utenti che intendono provare in anteprima le novità dell’app di messaggistica. Questo update include alcuni importanti miglioramenti al Rich Desktop Text Composer dell'app, che consente di controllare l'aspetto dei testi. Sono stati apportati anche alcuni miglioramenti alla funzione Lenses che consente di aggiungere filtri alle chat video di Skype. Come riportato sul changelog ufficiale, Skype ora supporta opzioni aggiuntive di formattazione del testo. Gli utenti possono ora inserire elenchi numerati e nidificati, dai punti elenco ai rientri, per annullare e ripetere. Inoltre, sono state aggiunte anche nuove emoji inline, attivabili tramite scorciatoie.

Skype Insider permette anche di trasferire documenti tramite chat, grazie a nuove opzioni smart. La funzione Copia/Incolla di testi garantisce ora che la formattazione e i dati originali siano visualizzati in modo corretto. Anche gli stili applicati tramite l'editor RichText sono incorporati direttamente in linea. Ciò garantisce che la formattazione testuale venga mantenuta e coerente ovunque il testo venga visualizzato. Infine, con il nuovo aggiornamento, Skype permette di formattare facilmente il testo come monospazio, in modo da avere sempre una spaziatura fissa. Tutti gli aggiornamenti di Rich Desktop Composer mirano a migliorare l’esperienza degli utenti con funzionalità avanzate e maggiore facilità d'uso.

Skype Insider: nuovi filtri Lenses introdotti nella versione mobile

Per quanto riguarda Lenses sull’app mobile di Skype, il nuovo aggiornamento include l’attivazione automatica della fotocamera frontale. Quando si seleziona una chat, basta selezionare la fotocamera e scegliere lo smiley che darà accesso ai filtri. In questo modo, la fotocamera passerà automaticamente alla fotocamera frontale per l'applicabilità dei filtri. Inoltre, sarà possibile applicare i filtri in maniera semplice. Questo aggiornamento migliora poi l'interazione dell'utente con i filtri della fotocamera, rendendo più semplice e veloce catturare il momento o l'espressione perfetta.

Oltre alle varie novità, l’update di Skype Insider ha apportato anche migliorie e corretto bug noti. Nello specifico, è stato corretto un problema di visualizzazione su iOS. Questo impediva al monitor del chiamante di essere visualizzato quando si aggiungevano partecipanti tramite la tastiera durante una chiamata 1:1 su iOS. Ulteriori informazioni sull'ultimo aggiornamento Skype sono disponibili sui forum ufficiali. Per provare le novità di questo aggiornamento è possibile iscriversi al programma Insider tramite il sito web di Skype.