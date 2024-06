Skype: Microsoft aggiorna l’app con effetti AR forniti da Snap

Microsoft ha lanciato con un'altra grande novità per Skype sui dispositivi mobili. L'azienda ha collaborato con Snap per portare la sua tecnologia di realtà aumentata sulla famosa app di Microsoft. AR Lenses (questo il nome della funzionalità) consentirà agli utenti di "rendere le chat con familiari e amici più divertenti e piacevoli". Skype utilizza l'SDK Camera Kit di Snap, che consente agli sviluppatori di integrare la sua tecnologia di realtà aumentata in app di terze parti. Microsoft lo sta già utilizzando in , SwiftKey, Flip e ora Skype.

Con Camera Kit, gli utenti Skype possono aggiungere testo a foto e video, applicare filtri, utilizzare maschere e strumenti più creativi per esprimersi. Come ricorda l’azienda in un post sul blog: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio della nostra nuova fotocamera dotata di decine di obiettivi accattivanti e divertenti, alimentati dalla tecnologia di realtà aumentata (AR) di Snap. Con AR Lenses di Snap, puoi trasformarti con una barba scintillante, diventare retrò con degli occhiali da discoteca o semplicemente mostrare il tuo [amore] facendo piovere [cuori]. Le lenti rendono le chat con la famiglia e gli amici più divertenti e piacevoli. Questa fotocamera semplice, leggera e narrativa è ora disponibile per creare e condividere una foto o un video direttamente nell'app con i tuoi cari”.

Skype: come usare le nuove funzionalità di AR Lenses

Per provare Snap AR Lenses in Skype basta aggiornare il client alla versione più recente e toccare l'icona della fotocamera nell'angolo in basso a destra. Successivamente, toccare il pulsante della faccina sorridente, selezionare il Lense che si desidera e scattare una foto o registrare un video. Fatto ciò, sarà possibile modificare il risultato aggiungendo testo, immagini, filtri o altri contenuti e inviarli ai propri contatti. Le nuove Lenses Skype sono disponibili per dispositivi Android e iOS. Per maggiori informazioni su Lenses è possibile consultare la guida dettagliata sul sito ufficiale di Microsoft. Skype per Android è disponibile nel Google Play Store e Skype per iOS è disponibile nell'App Store di Apple.