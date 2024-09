Sky Wifi: scopri come ottenere maxi servizi a un mini prezzo

Con l'offerta Sky Wifi hai il meglio dell'intrattenimento e dello sport e una connessione super veloce. Potrai guardare serie TV, film, documentari e show Sky Original e internazionali senza limiti, dagli ultimi episodi di X-Factor alla saga fantasy pluripremiata House of the Dragon. Ma anche il meglio di Sky Sport.

Inoltre, hai la Fibra 100% Ultraveloce per navigare senza problemi, con Wi-Fi sicuro e il Moden Sky Wifi Hub incluso. Il tutto scontato a un prezzo veramente incredibile: solo 39,90/mese al posto di 89.90€/mese, con qualità Ultra HD inclusa per 18 mesi.

Ma affrettati: l'offerta è valida solo fino al 29 settembre. Vai subito sulla pagina della promozione per verificare la copertura e procedere all'attivazione.

Sky Wifi in sconto a 39,90€ al mese: scopri tutti i vantaggi dell'offerta

Se vuoi una connessione veloce, sport, film e serie TV senza limiti, allora questa è l'offerta che fa per te! Puoi anche scegliere se avere tutto il pacchetto oppure solo la Fibra Ultraveloce. In ogni caso, potrai gestire comodamente tutti i tuoi abbonamenti direttamente dall'App My Sky e avrai una rete ottimizzata per lo streaming.

Le offerte, disponibili fino al 29 settembre, sono le seguenti:

Sky Wifi a 25,90€/mese per 12 mesi, al posto di 29,90€/mese;

per 12 mesi, al posto di 29,90€/mese; Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD a 29,90€/mese per 18 mesi al posto di 56,90€/mese;

per 18 mesi al posto di 56,90€/mese; Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport + Sky Ultra HD a 39,90€/mese per 18 mesi al posto di 86,80€/mese.

Il pacchetto Sky Wifi comprende solo Fibra FTTH e FTTC, sicura e con il Modem Sky Wifi Hub incluso. Puoi anche scegliere di usare un altro modem, purché rispetti i requisiti minimi indicati dal sito. E se hai già la TV di Sky, puoi avere Sky Wifi a 25,90€/mese senza costi di attivazione.

Verifica la copertura direttamente sul sito e scegli quale piano è perfetto per te! Potrai avere calcio e sport, cinema, show, serie TV e Fibra Ultraveloce a soli 39,90€/mese per 18 mesi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.