Sky Wifi: la fibra ultraveloce a meno di 30€/mese

Sky Wifi presenta una nuova offerta che combina velocità e affidabilità con fibra ultraveloce a un prezzo speciale di 25,90€ al mese per il primo anno. Questa promozione, disponibile esclusivamente online fino al 4 novembre 2024, offre una connessione rapida e stabile, ideale per chi usa internet per streaming e gaming.

Internet ultraveloce con Sky Wifi

La connessione di Sky è garantita da fibra pura FTTH, grazie alla quale garantisce prestazioni elevate in termini di velocità, sicurezza e stabilità. Assicura un’esperienza senza interruzioni: il servizio è progettato per eliminare problemi di buffering durante la visione di contenuti in streaming, e la bassa latenza lo rende perfetto anche per i gamer. La rete è inoltre dotata di una funzione di sicurezza Wifi, attivabile tramite app, per proteggere i dispositivi da contenuti pericolosi e tentativi di phishing.

Oltre alla connessione ultraveloce, l’offerta include anche due opzioni voce: "Voce Unlimited", gratuita per il primo anno (e poi a 5€ al mese), e "Voce Estero" disponibile a 5€ al mese per chiamate internazionali.

Approfitta di questa promozione online entro il 4 novembre e attiva la fibra di Sky a 25,90€ al mese per i primi 12 mesi; successivamente, la tariffa mensile sarà di 29,90€. Il modem Sky Wifi Hub è incluso gratuitamente nell’offerta.

Per verificare la copertura e attivare l'offerta vai sul sito di Sky Wifi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.