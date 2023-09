Sky WiFi: la connessione adatta allo streaming

La nuova offerta di Sky WiFi è sicuramente una delle più interessanti nel panorama broadband. Per queste ore inoltre c'è uno sconto sul canone mensile davvero interessante. La connessione nello specifico è ottimizzata per funzionare impeccabilmente sulle piattaforme streaming ed anche per giocare online.

Il costo di allaccio iniziale è anch'esso scontato a 29 euro invece di 49€.

Il provider regala ai già clienti Sky TV un Buono Amazon del valore di 50 euro oltre ad uno sconto totale sul costo di attivazione iniziale.

Sky WiFi: offerta Fibra tutto incluso

Con questo prodotto hai la Fibra 100% Ultraveloce in FTTH o FTTC a seconda della copertura presente in zona con le chiamate verso fissi e mobili a consumo, Modem WiFi Hub incluso nel prezzo con il contributo iniziale scontato a soli 29 euro.

Il prezzo mensile richiesto per questa offerta è di 24,90 euro mensili per 12 mesi. Al termine del primo anno il prezzo sarà pari a 29,90€.

In alternativa, c'è la possibilità di richiedere a 9,90€ aggiuntivi il pacchetto con il Cinema e le Serie TV di Sky ed i canali TV. Per questa promo il costo di attivazione, sia del Wi-Fi che dello Sky Q, ammonta a 9 euro totali. Dunque con soli 34,80 euro ogni mese sarà possibile avere tutto questo!

Le sorprese non son finite qui! Se siete già clienti Sky, il provider vi ha riservato una tariffa agevolata senza contributo iniziale e con un Buono Amazon da 50 euro.

In aggiunta è possibile scegliere di avere il pacchetto Voce Unlimited che prevede le chiamate senza limiti dal fisso verso qualsiasi gestore. Il prezzo di questo addon è gratuito per i primi 12 mesi, dopodiché, ammonta a 5€ mensili, salvo disdetta.

