Sky Wifi: Internet ad alta velocità e contenuti premium

Le promozioni di Sky Wifi offrono una gamma di vantaggi eccezionali per i clienti in cerca di soluzioni internet ad alta velocità e contenuti premium di intrattenimento, il tutto a prezzi vantaggiosi. Queste offerte combinano l'accesso a Internet ad alta velocità con l'ammaliante intrattenimento televisivo di Sky, offrendo opzioni estremamente allettanti sia per i nuovi clienti che per coloro che sono già nella famiglia Sky.

Sky Wifi e TV

Grazie all'abbinata di Sky TV e Wifi potrai avere alcune chicche interessanti:

Prezzo : grazie a questa fantastica offerta, Sky Wifi è disponibile a soli 20,90€ al mese e Sky TV a soli 14,90€ al mese , anziché il normale costo combinato di 54,90€ al mese.

: grazie a questa fantastica offerta, è disponibile a soli e a soli , anziché il normale costo combinato di 54,90€ al mese. Vantaggi: a disposizione c'è un vasto catalogo di show, serie Sky Original, produzioni internazionali, documentari e l'esperienza senza pari di Sky Q via internet.

Attivazione: non solo potrete usufruire dell'attivazione gratuita di Sky Wifi (anziché 49€), ma avrete anche accesso allo sconto sull'attivazione dello Sky Q al prezzo eccezionale di soli 19€ (anziché 148€).

Connettività: Fibra100% Ultraveloce con Modem Sky Wifi Hub e Wifi Sicuro incluso.

Opzione Solo Fibra

Per coloro che necessitano esclusivamente del servizio internet, Sky mette a disposizione un'opzione dedicata imperdibile:

Fibra100% Ultraveloce con Modem Sky Wifi Hub e chiamate a consumo inclusi nel canone a 24,90 euro. Il costo di attivazione è di soli 29€, anziché di 49€.

Questa possibilità si rivela particolarmente vantaggiosa per coloro che desiderano un servizio internet di alta qualità senza l'abbonamento televisivo.

Le promozioni sono accessibili nelle zone servite dalla tecnologia Open Fiber FTTH (Fibra100%, con velocità fino a 1 Gb/s in download). Se la tua zona non è ancora raggiunta dalla Fibra100%, puoi comunque usufruire delle offerte di questo provider con la tecnologia FTTC (Internet Super fino a 200 Mb/s in download).

