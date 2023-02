Sky WiFi: fibra ultraveloce all'offerta migliore di sempre e con buono Amazon

La nuova offerta esclusiva di Sky WiFi, attivabile solo online, ti permette di provare la rete fissa più veloce d'Italia ad un prezzo interessante di 24,90 euro al mese per 18 mesi qualunque sia il piano che tu sceglierai.

E non finisce qui perché la promozione ti permette anche di non pagare i costi di attivazione e ricevere contestualmente un buono Amazon da 25 euro da spendere come vuoi.

Nuova offerta Sky WiFi: la fibra ultraveloce a meno di 25 euro al mese

Per accedere all'offerta ti basta collegarti alla pagina ufficiale e scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze. In ogni caso, pagherai sempre 24,90 euro al mese per i prossimi 18 mesi prima di passare poi al prezzo completo, a meno che tu non disdica in anticipo.

Il piano base è Sky WiFi che ti permette di avere la fibra Ultraveloce, lo Sky WiFi Hub intelligente e chiamate a consumo. Si passa poi alla soluzione di mezzo con Sky WiFi Plus che ti aggiunge, incluse nel prezzo, anche le chiamate illimitate. Infine, per le case grandi o strutturate su più piani, c'è Sky WiFi Ultra Plus che ti permette di avere anche due accessori per l'estensione del segnale WiFi.

Il prezzo, come detto, è sempre di 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Ed entro un mese dall'attivazione dell'offerta potrai anche ricevere un buono Amazon da 25 euro da spendere come vuoi. Cosa aspetti?

