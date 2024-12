Sky WiFi con Sky TV, Sport e Calcio a meno di 40 €/mese con l'offerta di Natale

Tra le Offerte di Natale di Sky c'è spazio per una delle promo più complete e conveniente mai lanciate dall'azienda: per tutti i nuovi clienti c'è la possibilità di attivare il bundle Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport + Sky Calcio, che unisce connessione a Internet a casa e Pay TV, al prezzo scontato di 39,90 euro al mese invece di 89,80 euro al mese, con la possibilità di aggiungere Sky Cinema con un prezzo di appena 10 euro in più al mese. L'offerta in questione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Sky.

Cosa include l'offerta di Sky

La promozione di Sky, lanciata per il periodo di Natale, mette a disposizione:

la connessione Internet casa di Sky WiFi , con accesso a Internet da casa tramite rete in fibra ottica FTTH oppure fibra mista rame FTTC, in base alla copertura, e con una linea telefonica fissa; il modem Wi-Fi è incluso

, con accesso a Internet da casa tramite rete in fibra ottica FTTH oppure fibra mista rame FTTC, in base alla copertura, e con una linea telefonica fissa; il modem Wi-Fi è incluso un abbonamento Pay TV con Sky TV , con tutte le serie e i programmi di intrattenimento di Sky, Sky Sport e Sky Calcio , con tutta l'offerta sportiva di Sky

, con tutte le serie e i programmi di intrattenimento di Sky, e , con tutta l'offerta sportiva di Sky Sky Go , per vedere i contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer

, per vedere i contenuti Sky anche da smartphone, tablet e computer possibilità di personalizzare l'abbonamento con Sky Cinema (+10 euro al mese), Sky Kids (+5 euro al mese) e Sky Ultra HD (+5 euro al mese)

Il costo complessivo dell'offerta è di 39,90 euro al mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, non ci sono vincoli di permanenza. La connessione Internet casa si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese mentre l'offerta TV al costo di listino previsto al momento della fine della promo. Il cliente potrà passare a nuove promo o interrompere uno o entrambi i suoi abbonamenti (TV e Internet restano due sottoscrizioni indipendenti).

Per tutti i dettagli basta accedere al sito qui di sotto.

