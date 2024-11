Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: solo 35,80 €/mese per il Black Friday

La promo del Black Friday di Sky è un'occasione imperdibile per attivare un nuovo abbonamento per la connessione a Internet aggiungendo un bundle per la Pay TV. In questo momento, infatti, è possibile scegliere l'offerta con Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport.

Il costo complessivo è di 35,80 euro al mese per 18 mesi. La promozione in questione permette di attivare una connessione per la propria casa con Internet tramite fibra ottica FTTH oltre che accedere a un abbonamento TV ricco e personalizzabile.

Per sfruttare la promo basta accedere al sito ufficiale di Sky tramite il link qui di sotto.

Sky WiFi con Sky TV e Sky Sport: ecco la promo Black Friday

L'offerta in corso per il Black Friday include l'abbonamento Sky WiFi che permette di sfruttare una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH o fibra mista FTTC per la propria casa, con anche la linea telefonica e il modem inclusi.

In più, c'è l'abbonamento Pay TV che include:

Sky TV con show e serie TV (anche on demand) della programmazione Sky

con show e serie TV (anche on demand) della programmazione Sky Sky Sport con tanti contenuti sportivi come la Champions League e le altre coppe europee, la Formula 1 e altro ancora

L'offerta è personalizzabile aggiungendo uno o più pacchetti a scelta tra:

Sky Calcio al costo di 8 euro al mese (per vedere la Serie A, la Serie C e le partite dei campionati esteri)

al costo di 8 euro al mese (per vedere la Serie A, la Serie C e le partite dei campionati esteri) Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 10 euro al mese

con al costo di 10 euro al mese Sky Kids al costo di 5 euro al mese

Tutte le promozioni includono Sky Stream, con un costo una tantum di 19 euro. L'attivazione della fibra ottica, invece, è gratuita. Il canone complessivo è di 38,80 euro al mese per i primi 18 mesi (non ci sono vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale). Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.