Sky Wifi con Sky TV e Sky Cinema a 35,80€/mese (offerta Black Friday)

In occasione del Black Friday, Sky ha lanciato una nuova offerta che include la fibra di Sky Wifi, le serie tv e gli show di Sky TV e i film internazionali di Sky Cinema al prezzo di 35,80 euro al mese per 18 mesi invece di 68,90 euro. La promozione è valida fino al 2 dicembre e prevede un risparmio complessivo pari a 595 euro.

Sky Wifi ha un valore di 29,90 euro. Con la promozione attuale il prezzo scende a 20,90 euro per i primi 18 mesi. Dall'altra parte, il pacchetto Sky TV e Sky Cinema costa normalmente 44 euro, ma grazie all'ultima offerta è in promo a 14,90 euro al mese per 18 mesi.

La promozione con Sky Wifi e Sky TV + Sky Cinema è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky.

L'ultima offerta di Sky per il Black Friday con Sky Wifi incluso

Con Sky Wifi si ottiene una fibra FTTH o FTTC, con il modem Sky Wifi Hub incluso. La fibra di Sky è tra le più veloci in Italia, ma non è una questione soltanto di velocità. Per offrire un'esperienza di navigazione completa, Sky aggiunge alla sua offerta per la fibra anche l'opzione Wifi sicuro, così da proteggere i suoi utenti dai pericoli della rete.

L'offerta si completa poi con il pacchetto Sky TV + Sky Cinema. Con Sky TV sono disponibili gli show, le serie Sky Original e quelle internazionali, più i documentari. Tra le ultime novità vi sono la rinnovata edizione di X Factor, la serie The Penguin con il candidato premio Oscar Colin Farrell, e l'acclamata serie Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883.

Con Sky Cinema si ha invece accesso alle prime visioni internazionali, tra cui The Fall Guy (disponibile dall'11 novembre) e Back to Black (in programmazione dal 4 novembre). E a dicembre, sempre su Sky Cinema, sarà disponibile il film Wonka diretto da Paul King con protagonista Timothée Chalamet.

