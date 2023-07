Sky TV + Sky Sport: super sconto e un monopattino elettrico in regalo

Se sei un appassionato di intrattenimento e sport, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta di Sky TV + Sky Sport, che ti porterà in un mondo di contenuti esclusivi a un prezzo davvero vantaggioso.

E non è finita qui, perché con questa offerta speciale riceverai anche un monopattino elettrico Acer, dal valore di 399 euro, completamente in regalo.

Sky TV e Sky Sport: cosa vedrai con questa offerta

Con l'abbonamento a Sky TV, avrai accesso a un mondo di intrattenimento senza pari. Dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e le produzioni esclusive Sky Original, avrai una scelta illimitata di programmi da guardare e amare. Ti perderai nei racconti avvincenti delle serie TV italiane e internazionali, avrai l'opportunità di seguire le produzioni Sky di cui tutti parlano e vivrai emozionanti avventure con una vasta selezione di documentari su natura, scienza, storia e attualità.

E se sei un appassionato di sport, Sky Sport è la soluzione ideale per te. Con questo pacchetto, avrai accesso alla UEFA Champions League con 121 partite a stagione sulle 137 totali, insieme alla UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League. Sarai sempre aggiornato con le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, tutto in diretta. Inoltre, potrai seguire il tennis su Sky Sport Tennis, con eventi come Wimbledon e le Nitto ATP Finals, e immergerti nel mondo NBA con oltre 300 partite, inclusi Regular Season, Playoff, Finals e All-Star Weekend. Oltre a ciò, avrai a disposizione una vasta gamma di sport, dal rugby al golf, per non perderti mai una sola azione.

Non è finita qui! Con questa incredibile offerta, riceverai anche un fantastico monopattino elettrico Acer in regalo, dal valore di 399 euro. Questa offerta straordinaria ti permetterà di godere di Sky TV + Sky Sport al prezzo speciale di soli 30,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 45 euro. Un affare imperdibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.