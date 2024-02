Sky TV, Netflix e Sky Cinema a 19,90 euro: ULTIMO GIORNO

Ancora per oggi hai ancora la possibilità di attivare la fantastica offerta Sky che ti permette di avere Sky TV e Netflix a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Ma puoi avere anche di meglio perché aggiungendo il pacchetto Sky Cinema con Paramount+ pagherai soltanto 19,90 euro al mese invece di 44. Anche questa è un'offerta scontata per 18 mesi.

Le offerte Sky da non perdere solo per oggi

Dicevamo quinci che la prima offerta da prendere in considerazione è il cosiddetto pacchetto Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix a 14,90 euro al mese invece di 30 euro per 18 mesi. Potrai vedere tutte le serie e gli show di Sky TV insieme a Netflix senza interruzioni pubblicitarie. E con l'app Sky Go porti il tuo abbonamento sempre con te.

La cosa ancora più interessante però è che aggiungendo 5 euro potrai avere anche Sky Cinema con Paramount+ per aggiungere al tuo intrattenimento centinaia di prime visioni, un catalogo on-demand di oltre 1000 titoli e la piattaforma streaming che ti permette di vedere film come il Comandante o la seconda stagione della serie TV di Halo.

Se sei un amante dello sport invece puoi avere tutto questo a 24,90 euro al mese per 18 mesi invece di 50 euro. Non ti rimane quindi che collegarti alla pagina Sky e scegliere l'offerta che fa per te: la scelta è soltanto tua.

