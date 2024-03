Sky TV + Netflix a meno di 20 €/mese con Sky Cinema e Paramount+ gratis

È il momento giusto per scegliere Sky. Con la promozione valida fino al 20 marzo, infatti, è possibile attivare l'abbonamento Intrattenimento Plus che unisce, in un unico bundle, Sky TV, con tutte le serie TV e gli show di Sky, e Netflix, con il piano Base senza pubblicità (e possibilità di passare ai piani Standard e Premium).

Il costo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Da notare che per i nuovi clienti che scelgono quest'offerta entro il 20 marzo è possibile aggiungere gratis Sky Cinema e Parmaount Plus andando così ad accedere all'offerta più completa sul mercato per quanto riguarda l'intrattenimento.

La procedura da seguire è semplicissima: basta collegarsi al sito ufficiale Sky e poi premere su Acquista online. Nella schermata successiva basta premere su Aggiungi Sky Cinema per andare ad attivare il bundle completo al costo complessivo di 19,90 euro al mese.

Sky TV + Netflix in offerta con Sky Cinema e Paramount Plus senza costi aggiuntivi

Scegliere Intrattenimento Plus non è mai stato così conveniente. La promozione di Sky, infatti, include:

Sky TV con tutte le serie TV e gli show di Sky

con tutte le serie TV e gli show di Sky Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o al piano Premium pagando la differenza

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard o al piano Premium pagando la differenza Sky Cinema e Paramount Plus senza costi aggiuntivi

e senza costi aggiuntivi Sky Go incluso gratuitamente per vedere i contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e computer

incluso gratuitamente per vedere i contenuti del proprio abbonamento anche da smartphone, tablet e computer possibilità di aggiungere altri pacchetti come Sky Calcio al costo di 5 euro in più al mese

Il costo complessivo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale. Per attivare la promozione è sufficiente seguire una breve procedura online tramite il link qui di sotto. Raggiunto il sito di Sky bisogna premere su Acquista online e poi su Aggiungi Sky Cinema, seguendo la procedura di sottoscrizione.

