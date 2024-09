Sky TV e Sky Sport sono in offerta insieme a 29,90 euro al mese

In vista della nuova UEFA Champions League, Sky ha lanciato un'offerta che consente di accedere all'intera programmazione di Sky TV e Sky Sport al prezzo scontato di 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro. Il risparmio in un anno e mezzo, calcolatrice alla mano, è pari a 486 euro.

La promozione prevede inoltre l'attivazione del decoder Sky Stream, che consente di portare con sé i due pacchetti Sky ovunque si voglia. Inclusi nel prezzo anche Sky Ultra HD per 18 mesi e l'app Sky Go per rivedere tutti i contenuti Sky da subito.

Sky TV e Sky Sport in offerta a 29,90 euro al mese per 18 mesi

Il pacchetto Sky Sport della pay-tv inglese propone la programmazione sportiva più completa oggi disponibile in televisione. Gli appassionati di sport possono infatti assistere ai match delle coppe europee, a tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, all'intera stagione di tennis, all'NBA e all'Eurolega, più tanti altri sport. Incluso nel pass anche lo sport di Eurosport, con tutto il meglio degli sport invernali, del basket italiano e del ciclismo.

C'è poi il pacchetto Sky TV, con le serie e gli show firmati Sky per tutta la famiglia, più i documentari, le news e le produzioni Sky Original. Tra le novità di questo mese si segnalano le nuove stagioni di 4 Hotel (condotto da Bruno Barbieri) e X-Factor (da quest'anno alla conduzione debutta la cantante Giorgia).

Per aderire alla promozione in corso è sufficiente collegarti sulla pagina dedicata del sito Sky e premere sul pulsante Acquista online, portando poi a termine la compilazione dei campi richiesti.

