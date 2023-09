Sky TV e Sky Calcio: offerta da URLO a soli 14,90 euro al mese

Se sei un appassionato di calcio e di intrattenimento di alta qualità, preparati a vivere un'esperienza televisiva indimenticabile con l'offerta esclusiva di Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per ben 18 mesi. Un'opportunità così imperdibile non capita tutti i giorni, quindi tieniti pronto a goderti tutto lo spettacolo del calcio italiano ed europeo, insieme ai migliori programmi televisivi, film e tanto altro.

Sky TV e Sky Calcio: cosa puoi vedere

Con Sky Calcio, il calcio diventa protagonista assoluto. Avrai accesso a un mondo di emozioni, tra cui: tutte le sfide del campionato di Serie A TIM, con ben 3 partite su 10 in ogni giornata. Potrai seguire il match del sabato alle 20.45, quello della domenica alle 12.30 e infine, il lunedì, un'altra partita avvincente alle 20.45.

Poi hai anche tutta la Serie BKT 2023/24 e l'intera Serie C fino alla stagione 2024/25. E se ami il calcio europeo Con Sky Calcio potrai goderti le migliori partite della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1. Le sfide tra le squadre più prestigiose del continente saranno a portata di mano, pronte a catturare la tua passione per il calcio.

Il pacchetto include anche Sky TV con cui avrai accesso alle imperdibili produzioni Sky Original e ai migliori programmi televisivi provenienti da tutto il mondo. Sarai immerso in un mondo di intrattenimento di alta qualità, con serie TV italiane e internazionali, spettacoli adatti a tutta la famiglia, documentari avvincenti e notizie aggiornate in tempo reale. Non ci sarà mai un momento noioso quando hai Sky TV a portata di mano.

Non perdere l'opportunità di abbonarti a Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per ben 18 mesi. Questa è un'offerta che non puoi lasciarti sfuggire, soprattutto se sei un vero appassionato di calcio e intrattenimento di qualità. Prendi il controllo del tuo tempo libero e goditi tutto ciò che Sky ha da offrire.

