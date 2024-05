Fai un'ottima pausa caffè con la macchina Nespresso Inissia SCONTATISSIMA su Amazon

Nespresso è un brand leader nell'ambito del caffè e delle macchinette e oggi, su Amazon, la sua macchina Inissia viene messa in sconto del 14% per un costo finale di 84,90€.

Macchina del caffè Nespresso ad un prezzo super accessibile

La macchina del caffè Nespresso Inissia offre un'esperienza di caffè di alta qualità con il sistema Nespresso Original Line, dotato di una pompa ad alta pressione da 19 bar che garantisce una perfetta estrazione degli aromi e una crema cremosa.

Con 2 lunghezze in tazza programmabili, puoi personalizzare la quantità di caffè secondo le tue preferenze, scegliendo tra l'espresso e il Lungo. Il serbatoio dell'acqua removibile da 0,7L ti consente di preparare diverse tazze di caffè senza dover riempire frequentemente il serbatoio.

Inoltre, la Nespresso Inissia è progettata con la funzione Eco Mode, che spegne automaticamente la macchina dopo 9 minuti di inattività, contribuendo al risparmio energetico. La sostenibilità è al centro della filosofia di Nespresso, che si impegna a soddisfare gli standard verificati di performance sociale e ambientale.

Come parte di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva, Nespresso si impegna a promuovere pratiche sostenibili lungo l'intera catena di produzione e distribuzione del caffè. La Nespresso Inissia non solo offre un caffè delizioso e di alta qualità, ma si impegna anche per la sostenibilità ambientale e sociale, offrendoti una soluzione completa per goderti il tuo caffè preferito in modo responsabile.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 14% sulla macchina del caffè Nespresso Inissia per un prezzo finale di 84,90€. Approfittane ora e goditi il tuo coffee break!

