Lampadina smart: per una casa ancora più intelligente a soli 9,99€

TP-Link è un brand molto presente nell'ambito della produzione di dispositivi per una casa smart e oggi, su Amazon, la sua lampadina intelligente viene messa in sconto del 33% per un prezzo finale di 9,99€.

Lampadina smart per una casa intelligente: Amazon lancia la promozione!

La lampadina smart offre una serie di vantaggi che la rendono una scelta ideale per illuminare la tua casa in modo intelligente ed efficiente. Grazie alle sue funzioni di risparmio energetico, puoi ridurre il consumo di energia senza compromettere la luminosità o la qualità della luce. Con la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori e una regolazione della luminosità dall'1% al 100%, hai il controllo completo sull'atmosfera che desideri creare in ogni ambiente.

Inoltre, la lampadina smart offre la flessibilità di regolare il bianco a tua discrezione, con una gamma di temperature del colore che va da 2.200 K a 6.500 K, permettendoti di adattare l'illuminazione alle tue esigenze specifiche.

Con una luminosità di 350 lm, questa lampadina è in grado di illuminare efficacemente qualsiasi spazio. Dotata di una base della lampada GU10, la lampadina smart è compatibile con tutti i tipi di luci GU10. La sua configurazione e utilizzo sono estremamente semplici e intuitivi.

Basta scaricare l'app gratuita Tapo per configurare rapidamente e gestire la lampadina, e hai la possibilità di controllare le tue luci intelligenti anche tramite comandi vocali grazie all'integrazione con Amazon Alexa o Google Assistant. Con il controllo remoto tramite l'app Tapo, puoi accendere e spegnere la lampadina smart istantaneamente ovunque tu sia.

