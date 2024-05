Con questo ripetitore AVM FRITZ! il tuo WiFi sarà potente in ogni stanza: PREZZO DISINTEGRATO

Il ripetitore WiFi AVM FRITZ! offre una connettività Wi-Fi 6 ultraveloce che copre l'intera rete domestica, con una selezione automatica intelligente della banda che include una banda a 5 GHz fino a 2.400 Mbps e una banda a 2,4 GHz fino a 600 Mbps.

Con il suo design Wi-Fi 6 innovativo, è progettato per gestire una rete domestica sofisticata con una varietà di dispositivi finali WLAN per un uso simultaneo. Supporta canali da 160 MHz per un Wi-Fi veloce fino a 3.000 MBit/s, oltre a offrire una porta LAN Gigabit per creare un ponte LAN o collegare dispositivi di rete senza funzionalità Wi-Fi.

La tecnologia Wi-Fi Mesh consente di unire più punti di accesso Wi-Fi in una singola rete intelligente con prestazioni ottimali. L'installazione è semplice e sicura grazie al pulsante WPS. La confezione include l'AVM FRITZ!Repeater 1200 AX e un manuale di installazione per guidare l'utente attraverso il processo di configurazione.

È compatibile con tutti i router wireless in commercio, offrendo un'ampia flessibilità nell'integrazione con l'infrastruttura esistente. I requisiti di sistema includono un router wireless o un access point, garantendo una compatibilità con le diverse configurazioni di rete presenti sul mercato.

Su Amazon, oggi, viene messo in sconto del 19% il ripetitore WiFi AVM FRITZ! per un costo finale d'acquisto di 77,49€.