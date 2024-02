Sky TV e Netflix insieme a 14,90€ al mese con la Super Promo Sky (ultimi giorni)

Ultimi giorni per aderire alla Super Promo Sky, grazie alla quale è possibile guardare Sky TV e Netflix a partire da 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, con un risparmio di oltre 270 euro in un anno e mezzo. L'offerta scade il prossimo 18 febbraio.

In più, la promo attualmente disponibile sul sito ufficiale di Sky offre l'opportunità di personalizzare il pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix) con l'aggiunta di Sky Cinema (5 euro in più) o Sky Sport (a soli 10 euro in più).

Super Promo: Sky TV e Netflix al prezzo più basso di sempre

Di solito, quando sono attive le offerte di Sky in determinati periodi dell'anno, il costo di Intrattenimento plus non scende mai sotto i 19,90 euro al mese. Ecco perché stavolta la Super Promo è così speciale: il prezzo di 14,90 euro al mese per 18 mesi è il più basso di sempre.

Con Sky TV si ha accesso alle serie e agli show di Sky trasmessi su Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Uno. In questi giorni (16 febbraio, ndr), ad esempio, prenderà il via la nuova serie Un amore, con protagonisti gli attori Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti in una struggente storia romantica.

Per quanto riguarda invece gli show di Sky, è ufficiale la partenza dal 7 marzo della nuova edizione di Pechino Express, l'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca (quest'anno affiancato dall'inviato speciale Fru del gruppo The Jackal). Nella nuova stagione le otto coppie di concorrenti esploreranno la "Rotta del Dragone", partendo dal Vietnam e concludendo il loro percorso nello Sri Lanka.

L'offerta di Sky include anche l'accesso completo al catalogo Netflix senza interruzioni pubblicitarie. Tra le serie da non perdere in queste settimane segnaliamo Griselda, al numero uno nella classifica delle serie TV più viste dagli utenti Netflix, e la nuova stagione di Formula 1 - Drive to Survive.

Approfitta quindi della Super Promo Sky per aderire al piano Intrattenimento plus, in offerta al prezzo più basso di sempre (14,90 euro al mese). L'offerta è valida fino al 18 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.