Sky TV con Sky Sport e Sky Wifi a meno di 40€ al mese per 18 mesi

Una delle offerte più interessanti di Sky lanciate in questi ultimi giorni è quella che riunisce l'intrattenimento della pay-tv inglese con lo sport e la fibra di Sky Wifi a 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro.

L'offerta di Sky è valida fino al 10 novembre per i nuovi clienti che attivano Sky Wifi e Sky Stream, il servizio che consente di vedere tutti i programmi Sky in streaming senza dover acquistare la parabola. L'attivazione di Sky Wifi è gratuita (normalmente sono richiesti 49 euro), mentre per Sky Stream occorrono 19 euro invece di 99 euro.

Per verificare la copertura della propria zona e attivare la promo, è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito ufficiale Sky.

I dettagli della nuova offerta di Sky

L'attuale offerta in corso su Sky offre per i primi 18 mesi Sky TV a 9 euro al mese (invece di 25 euro) e Sky Sport a 10 euro al mese (anziché 26,90 euro). Il vincolo contrattuale della promozione è di 18 mesi, al termine dei quali si applica il prezzo di listino in vigore a tale data (a meno che non si decida di disdire con preavviso di 30 giorni).

Per quanto riguarda invece Sky Wifi, il prezzo è scontato a 20,90 euro al mese invece di 29,90 euro per 18 mesi. Il regolamento della promozione specifica che quest'offerta è soggetta a limitazioni tecniche e/o geografiche, per questo motivo si consiglia di verificare la copertura di rete prima di completare l'attivazione.

Detto questo, ecco i contenuti disponibili con l'ultima promozione:

Sky TV : le migliori serie internazionali e italiane, i contenuti Sky Original e gli show di Sky per tutta la famiglia

: le migliori serie internazionali e italiane, i contenuti Sky Original e gli show di Sky per tutta la famiglia Sky Sport : 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, Europa League, Conference League, l'intera stagione di tennis, tutta la Formula 1 e la MotoGP, l'America's Cup, il meglio di NBA ed Eurolega, il rugby, il golf, e altro ancora

: 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions League, Europa League, Conference League, l'intera stagione di tennis, tutta la Formula 1 e la MotoGP, l'America's Cup, il meglio di NBA ed Eurolega, il rugby, il golf, e altro ancora Sky Wifi: l'offerta Internet per la casa di Sky

È possibile attivare la promozione Sky su questa pagina del sito ufficiale. L'offerta termina il 10 novembre.

