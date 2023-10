Sky rinnova l'offerta: puoi avere anche Netflix a 19€ al mese

Sky ha rinnovato la sua offerta e ti permette di avere anche Netflix, il servizio di streaming più popolare al mondo, al prezzo incredibile di soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece dei soliti 30 euro. Questo pacchetto è chiamato "Intrattenimento Plus", e una volta che lo provi, non potrai più farne a meno.

Offerta Sky Intrattenimento Plus: cosa include?

Con il pacchetto "Intrattenimento Plus", avrai accesso a Sky TV, che è già di per sé un mondo di intrattenimento. Le produzioni Sky Original ti offriranno esperienze uniche, mentre le serie TV italiane e internazionali cattureranno la tua attenzione e la tua immaginazione.

Gli show spettacolari per tutta la famiglia renderanno le serate in casa ancora più divertenti, e con il vasto catalogo di documentari, avrai l'opportunità di scoprire il mondo da un'altra prospettiva. Inoltre, rimarrai sempre informato con le notizie dall'Italia e dal resto del mondo.

Ma la vera ciliegina sulla torta è Netflix, il gigante dello streaming con una vasta libreria di contenuti. Con Netflix, potrai godere di una selezione eccezionale di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Se già hai un account Netflix, niente paura: potrai semplicemente collegarlo al tuo nuovo abbonamento.

Questo pacchetto include Netflix piano Base, che ti offre contenuti in HD a 720p, su un solo schermo alla volta e senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. Se desideri un'esperienza ancora migliore, hai sempre l'opzione di passare a Netflix Premium.

Questo è il momento perfetto per portare Sky e Netflix nella tua vita. Grazie al pacchetto "Intrattenimento Plus", risparmierai ben il 34% rispetto al prezzo normale, e avrai accesso a un mondo di contenuti che soddisferanno ogni tua esigenza.

Non farti scappare questa occasione unica di avere tutto l'intrattenimento che meriti a un prezzo incredibilmente conveniente. Abbonati oggi stesso e scopri un mondo di storie, emozioni e avventure.

