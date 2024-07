Sky offre i pacchetti TV e Sport con Sky Wifi a 39,90€ al mese

La nuova promozione di Sky riunisce Sky Wifi (l'offerta per la fibra della pay-tv inglese) insieme ai pacchetti Sky TV e Sky Sport al prezzo scontato di 39,90 euro al mese per 18 mesi invece di 81,80 euro. Ogni mese, quindi, il risparmio è di 41,9 euro, per un totale di 754 euro risparmiati in un anno e mezzo.

Si tratta di una delle offerte più complete che Sky abbia mai proposto fino ad ora. Merito della presenza di Sky Wifi, il servizio di fibra ultraveloce per navigare alla massima velocità, nonché dell'unione dei pacchetti TV e Sport, in modo da accontentare tutta la famiglia.

La nuova super offerta di Sky

Iniziamo da Sky TV, il pacchetto televisivo di Sky che include gli show per tutta la famiglia, le migliori serie internazionali, i documentari e le produzioni Sky Original. Tra i programmi cult in onda su Sky Uno segnaliamo MasterChef, 4 Ristoranti, X-Factor e Pechino Express, a cui si aggiungono Cucine da incubo, 4 Hotel e 4 Matrimoni.

Con Sky Sport, invece, si ha la possibilità di vedere tutte le coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League), tutta la Formula 1 e la MotoGP, l'ATP Tour e il WTA Tour fino al 2028, insieme a Wimbledon, la Coppa Davis, le ATP Finals e le WTA Finals, oltre che il basket (NBA ed Eurolega), il rugby e il golf). A tutto questo si aggiunge la programmazione di Eurosport 1 ed Eurosport 2, a cui si aggiungeranno altri 8 canali in occasione dell'inizio delle Olimpiadi (di cui uno in 4K).

Puoi attivare la nuova offerta di Sky sulla pagina dedicata del sito ufficiale. Al link appena fornito dovrai prima verificare la copertura per Sky Wifi, quindi potrai procedere con l'attivazione della promo.

